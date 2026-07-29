TV Leste RECORD lança campanha sobre segurança no trânsito e motos elétricas Projeto integra TV, rádio, jornalismo e plataformas digitais para incentivar um trânsito mais seguro e responsável

Divulgação TV leste

A TV Leste deu início, no último dia 27 de julho, à campanha “No trânsito, informação e responsabilidade salvam vidas”, uma iniciativa de utilidade pública que busca conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e usuários de motos elétricas sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da preservação da vida.

A campanha nasceu a partir de uma realidade observada diariamente pelo jornalismo e direção da emissora, compartilhada por telespectadores e autoridades: cenas frequentes de motos elétricas trafegando na contramão, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e comportamentos que colocam em risco condutores e pedestres em Governador Valadares e em diversas cidades do Leste de Minas Gerais.

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Como principal peça da ação, a TV Leste exibe um vídeo institucional de 30 segundos com orientações de um guarda de trânsito municipal, reforçando informações fundamentais para a população. A campanha destaca que trafegar na contramão com moto elétrica é uma infração gravíssima, sujeita à multa, retenção do veículo e elevado risco de acidentes. Também reforça a necessidade de habilitação (CNH ou ACC, conforme a categoria do veículo), emplacamento quando exigido, uso do capacete e respeito às normas de circulação e aos equipamentos de segurança.

Divulgação TV leste

Com o conceito “No trânsito, informação e responsabilidade salvam vidas”, a iniciativa amplia seu alcance por meio de uma estratégia integrada de comunicação. Além das inserções na programação da TV Leste RECORD, a campanha conta com merchandising ao vivo nos programas Balanço Geral e MG Record, conteúdo exclusivo nas redes sociais da emissora (Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube) e spot nas emissoras de rádio do Sistema Leste de Comunicação.

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Nas plataformas digitais, a campanha provoca a reflexão com a pergunta: “Quem está certo? Quem está colocando vidas em risco?”, estimulando o debate sobre atitudes que se tornaram comuns no trânsito, mas que representam riscos reais para toda a sociedade.

Mais do que uma ação de comunicação, a iniciativa reforça o papel social da TV Leste como agente de transformação, utilizando o alcance de seus veículos para promover educação, cidadania e prevenção de acidentes.

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A campanha também evidencia o potencial da comunicação institucional como ferramenta de impacto social, demonstrando ao mercado publicitário que ações de responsabilidade podem fortalecer marcas, gerar engajamento e contribuir para causas relevantes para a comunidade.

Ao colocar a informação a serviço da vida, a TV Leste reafirma seu compromisso com um jornalismo responsável, próximo da população e comprometido com o desenvolvimento do Leste e Nordeste de Minas Gerais.