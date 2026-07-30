Corinthians x Athletico-PR: TV Leste RECORD transmite o jogo nesta quinta (30) Partida válida pela 21º rodada do Brasileirão começa às 19h com transmissão pela afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Embalados, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (30), e a TV Leste transmite todos os lances da partida a partir das 19h, com exclusividade para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais na TV aberta e a RECORD para todo o país. O R7.com e o RecordPlus também exibem o duelo, válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

Para essa grande partida, a emissora escalou um timaço: Cleber Machado será o narrador; Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, os comentaristas; Paloma Tocci e Bruno Laurence serão os apresentadores; e Bruno Piccinato e Duda Gonçalves, os repórteres à beira do gramado da Neo Química Arena.

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Corinthians

O Timão está embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrotas no Brasileirão. Foram três vitórias e um empate, este último diante do Bahia, fora de casa, na rodada passada.

Com sete vitórias, sete empates e seis derrotas em 20 partidas, o Alvinegro ocupa a nona colocação, com 28 pontos — sete a mais que o Vasco, primeiro time no Z-4, e três a menos que o Red Bull Bragantino, que abre a zona de classificação para a CONMEBOL Libertadores

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Athletico-PR

Cinco partidas de invencibilidade! Os comandados de Odair Hellmann venceram os últimos quatro compromissos, diante de Remo, Mirassol, São Paulo e Internacional. A última vez que o time deixou o campo sem os três pontos foi no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pela 16ª rodada.

O Furacão ocupa a terceira colocação, com 36 pontos, apenas dois a menos que o vice-líder, o Mengão. Além da grande campanha, o Athletico-PR conta com o artilheiro do campeonato: o atacante colombiano Viveros, que tem 12 gols marcados.

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Não perca! Corinthians e Athletico-PR se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão nesta quinta (30), às 19h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 18h30, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.