Vasco x Mirassol: TV Leste RECORD transmite o jogo neste sábado (25) Partida válida pela 20º rodada do Brasileirão começa às 20h para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

O Brasileirão não para na TV Leste RECORD! Neste sábado (25), a partir das 20h, a emissora exibe Vasco x Mirassol para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais e a RECORD para todo o Brasil e com exclusividade na TV aberta, pela 20ª rodada da competição. Nas plataformas digitais, o R7.com e o RecordPlus também transmitem o confronto.

A narração será de Cleber Machado, com comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. Na apresentação estarão Paloma Tocci e Bruno Laurence. Os repórteres Gabriela Marino e Jean Brandão trarão as informações em tempo real diretamente do gramado do Estádio São Januário.

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Como chegam as equipes?

Confronto direto na luta contra o rebaixamento! Vasco e Mirassol estão na zona de rebaixamento do Brasileirão.

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O Cruzmaltino soma cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas, totalizando 20 pontos em 19 partidas. O clube vem de quatro derrotas consecutivas. A mais recente foi fora de casa, por 1 a 0, diante do Vitória.

Na rodada passada, o Mirassol venceu o Grêmio por 2 a 1 e ganhou fôlego na competição. Com 19 pontos em 18 jogos, a equipe paulista tem cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas.

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Não perca! Vasco e Mirassol se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão neste sábado (25), às 20h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 20h, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.