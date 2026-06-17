Governador de MG, Mateus Simões, visita a TV Leste e o Sistema Leste de Comunicação Chefe do Executivo Estadual cumpriu agenda empresarial em Governador Valadares (MG) e concedeu entrevistas exclusivas à afiliada RECORD

Divulgação TV Leste Nicolly Souza/Social Media TV Leste

Como parte de uma série de reuniões com o setor empresarial em Governador Valadares (MG), o Governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), visitou na terça-feira (16), a TV Leste RECORD e o Sistema Leste de Comunicação.

A visita institucional ocorreu durante a agenda do Chefe do Executivo Estadual no município, marcada pela realização da cerimônia de transferência provisória da capital do Estado para Governador Valadares, promovida pelo Governo de Minas Gerais. A iniciativa integra o programa “Governo Presente”, que busca reconhecer a importância das diferentes regiões mineiras, valorizar os municípios do interior e permitir maior aproximação do Governo do Estado com as demandas locais e regionais.

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Durante a passagem pela sede da emissora afiliada RECORD, o Governador foi recepcionado pelos Diretores-Sócios Rodrigo L. Gualberto e Leonardo V. Miranda, que deram as boas-vindas ao representante do Executivo mineiro com um café especial e apresentaram a estrutura do grupo de comunicação, referência em jornalismo e informação no Leste de Minas. Também participou do encontro a Secretaria de Estado de Comunicação Social, Cássia Ximenes.

Na ocasião, Mateus Simões também concedeu entrevistas exclusivas aos programas Balanço Geral e MG Record, abordando temas relacionados aos investimentos do Governo de Minas, desenvolvimento regional e ações voltadas ao Leste de Minas Gerais e Vale do Rio Doce.

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Divulgação TV Leste Nicolly Souza/Social Media TV Leste

Para o Diretor-Sócio do Sistema Leste de Comunicação, Rodrigo L. Gualberto, a visita representa o fortalecimento do diálogo entre o poder público, a imprensa regional e a sociedade.

“Receber o governador Mateus Simões em nossa emissora e em todo o Sistema Leste de Comunicação reforça a relevância da comunicação regional como ponte entre a população e os assuntos de interesse público. É uma oportunidade importante de estreitar o diálogo institucional e ampliar o acesso da população às informações sobre os investimentos e ações do Governo de Minas para nossa região”, destacou Rodrigo.

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A transferência simbólica e provisória da capital do Estado para Governador Valadares reforça o compromisso do programa “Governo Presente” em aproximar o Executivo estadual das realidades regionais, fortalecendo o diálogo com lideranças, empresários e moradores de cidades-polo e municípios vizinhos.