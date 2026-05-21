Brasileirão 2026: TV Leste transmite Corinthians x Atlético-MG neste domingo (24) Confronto pela 17ª rodada do Brasileirão começa às 18h na afiliada RECORD para todo o Leste e Nordeste de MG

Divulgação TV Leste

Neste domingo (24), a TV Leste RECORD transmite, a partir das 18h, o confronto entre Corinthians x Atlético-MG, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, com exclusividade na TV aberta para o Leste e Nordeste de Minas Gerais. As equipes se encaram na Neo Química Arena em São Paulo (SP). Em parceria com o Desimpedidos, a partida também poderá ser acompanhada nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

O Timão joga pressionado e busca sair da zona de rebaixamento na capital paulista. O Galo atravessa um momento mais equilibrado e entra em campo tentando encostar na parte superior da tabela.

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Com o Coringão necessitando da vitória e o Galão da Massa contando com atletas velozes no ataque, a expectativa é de um confronto aberto e com boas chances para ambos. Mesmo ocupando a zona de rebaixamento do Brasileirão 2026, o Corinthians surge como favorito para o confronto em Itaquera. O principal fator é o rendimento recente da equipe atuando na Neo Química Arena.

O Timão ganhou os últimos cinco compromissos em Itaquera. O histórico recente diante do Atlético-MG também beneficia o time paulista. Nos últimos sete encontros contra o Galo, o Corinthians venceu ou empatou em seis oportunidades.

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Pressão

Para o elenco corintiano é um momento de muita pressão. A equipe ocupa a 17ª posição, com 18 pontos. Já o elenco atleticano piso no gramado na 10ª colocação, com 21 pontos, curiosamente há três pontos do G4 (grupo

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que classifica direto para a Taça Libertadores) e há 3 pontos do Z4 (grupo de rebaixados).

Não perca! Corinthians x Atlético-MG se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão neste domingo (24), às 18h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.