Fluminense recebe a lanterna Chapecoense no Maracanã com transmissão na TV Leste Confronto pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro começa às 20h na afiliada RECORD para todo Leste e Nordeste de MG.

Divulgação TV Leste

A TV Leste RECORD exibe neste domingo (26) mais uma grande partida pelo Campeonato Brasileiro 2026. Fluminense e Chapecoense entram em campo, no Maracanã no Rio de Janeiro (RJ), pela décima terceira rodada do Brasileirão, a partir das 20h, na TV aberta, pelo R7.com e pelo RecordPlus.

Após o empate sem gols com o Operário-PR, pela Copa do Brasil, o Fluzão tenta consolidar sua posição no G-4 do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a 3ª colocação, com 23 pontos, e briga pela liderança, o Verdão do Oeste está em situação inversa: é o último colocado da competição, com apenas 8 pontos conquistados, na 20ª posição.

‌



A transmissão na TV Leste, afiliada RECORD, promete levar todas as emoções de mais um capítulo do Brasileirão para os torcedores do Leste e Nordeste de Minas Gerais.