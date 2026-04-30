Mirassol x Corinthians: TV Leste, R7.com e RecordPlus transmitem o jogo neste domingo (3) Confronto pela 14ª rodada do Brasileirão começa às 20h na afiliada RECORD para todo o Leste e Nordeste de MG

Divulgação TV Leste

O Brasileirão não para! Neste domingo (03), a TV Leste RECORD transmite, a partir das 20h, o confronto entre Mirassol e Corinthians, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com exclusividade na TV aberta para o Leste e Nordeste de Minas Gerais. A partida será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Em parceria com o Desimpedidos, a partida também poderá ser acompanhada nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

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A narração será de Cleber Machado, com comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. Paloma Tocci e Bruno Laurence comandam a apresentação, enquanto Bruno Piccinato e Alexandre Oliveira serão os repórteres à beira do gramado do Estádio Maião.

Como chegam as equipes?

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Mirassol e Corinthians ocupam a parte de baixo da tabela e entram em campo precisando dos três pontos para subir na classificação.

O time do interior paulista é o 18º colocado, com nove pontos, cinco a menos que o Internacional, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Em 12 partidas, o Leão venceu duas, empatou três e perdeu sete. Na rodada passada, enfrentou o São Paulo e acabou derrotado por 1 a 0.

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Já o Timão aparece na 14ª posição, com 15 pontos em 13 jogos — três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No último duelo, o triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, na Neo Química Arena, fez a equipe comandada por Fernando Diniz subir três posições na tabela e deixar o Z‑4.

Não perca! Corinthians e Mirassol se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão neste domingo (3), às 20h, na tela da TV Leste|RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 20h, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.