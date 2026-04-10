Networking, experiências e música marcam o Conexão Elas 2026, com apresentação da TV Leste A programação reúne conteúdo estratégico para mulheres que buscam crescer, se posicionar e expandir seus negócios

Divulgação TV Leste

Um ambiente pensado para gerar conexões, promover encontros e aproximar marcas e público. Essa é a proposta de um dos momentos do Conexão Elas 2026, que contará com ativações de patrocinadores, criando experiências de interação e relacionamento direto com as participantes.

Durante esse momento, empresas parceiras estarão presentes com espaços e ações voltadas para apresentar seus produtos e serviços, fortalecendo sua presença junto a um público qualificado.

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A experiência inclui coquetel e chopp de uma cervejaria local, em um ambiente leve e propício para conversas, troca de contatos e construção de novas parcerias. A programação conta ainda com sorteio de brindes, ampliando a interação entre as participantes, e música ao vivo com Juliete Mendes, reforçando a proposta de um encontro dinâmico e acolhedor.

A programação reúne conteúdo estratégico para mulheres que buscam crescer, se posicionar e expandir seus negócios. Entre os destaques está a jornalista e comunicadora Carol Portilho, referência nacional em comunicação estratégica, posicionamento e liderança feminina. Com mais de 10 anos de trajetória e mais de 45 mil alunos impactados, leva ao evento um conteúdo prático voltado para autoridade, influência e geração de resultados.

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Outro momento importante é o painel “Vozes que Inspiram: Experiências Reais e o Valor do Conhecimento Compartilhado”, que reúne mulheres de destaque de Governador Valadares e região, entre elas a psicóloga clínica, professora e palestrante Ana Angélica Gonçalves Leão Coelho; a gerente geral de uma instituição financeira federal, Clébia de Sá Leal Torres; a empresária de uma construtora, cafeteria e drogaria, Laíse Gobira Damasceno; e a colunista social, gerente comercial do Diário do Rio Doce e executiva de contas da TV Leste|RECORD, Sheila Bicalho de Faria.

O Conexão Elas 2026 será realizado no dia 25 de abril, das 13h às 20h, na Casa do Médico, em Governador Valadares, e chega à sua 4ª edição, consolidado como um dos principais encontros de empreendedorismo feminino do Leste de Minas.

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Os ingressos estão no 3º lote, no valor de R$ 100, com vagas limitadas. O Conexão Elas 2026 é realizado por associações, câmaras, federações industriais, sindicatos e serviços. Conta com patrocínio master de TV Leste RECORD e instituições federais. Na cota prata, uma auto escola valadarense e uma federação de contabilista. Já na cota bronze, empresas de alimentação, manipulação de medicamentos e cosméticos, cafeteria e agência de comunicação.

Conta ainda com apoio do Diário do Rio Doce, que é parte do Sistema Leste de Comunicação.

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COMO GARANTIR O INGRESSO

• On-line: pelo link disponível na bio do Instagram oficial do evento (@conexaoelasgv)

• Presencialmente: em Governador Valadares, das 8h30 às 17h (Av. JK, 1074 – Vila Bretas)