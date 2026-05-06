Conexão Elas 2026 que teve patrocínio máster da TV Leste realiza doação para associações Afiliada RECORD foi apresentadora oficial do evento em Governador Valadares, que também teve caráter filantrópico

Divulgação TV Leste Foto: Luiz Siqueira

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) Feminina de Governador Valadares e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares (APAE-GV) foram as instituições escolhidas para receber as doações do Conexão Elas 2026, ação que reforça o compromisso de responsabilidade social do evento, que teve o patrocínio máster da TV Leste RECORD.

A APAC Feminina, que atua na recuperação e reintegração social de mulheres, recebeu produtos de higiene pessoal. Já a APAE-GV, referência no atendimento e inclusão de pessoas com deficiência, foi contemplada com produtos de limpeza e alimentos.

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Divulgação TV Leste Foto: Juliana Pio

A entrega foi realizada na última quinta-feira (30), com a presença de representantes das instituições realizadoras do Conexão Elas 2026. Desde o planejamento, o evento destina parte de seus recursos a ações sociais, ampliando seu alcance para além do palco.

Para Simone Claudino, representante de uma das instituições que também integraram a realização do evento, a iniciativa representa a essência do Conexão Elas.

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“A responsabilidade social não é uma ação isolada. Ela faz parte da construção do Conexão Elas desde o início. Quando direcionamos parte dos recursos para instituições como a APAC Feminina e a APAE, levamos o impacto do evento para além do palco e fortalecemos esse compromisso com a comunidade”, destacou.

Divulgação TV Leste Foto: Juliana Pio

A edição de 2026, realizada no dia 25 de abril, confirmou mais uma vez a força do movimento, com casa 100% lotada na Casa do Médico, em Governador Valadares, e ingressos esgotados ainda na sexta-feira, um dia antes do evento.

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Com o tema “A Força das Conexões: Estratégias de Networking para Expansão dos Negócios”, o encontro reuniu mulheres de diferentes áreas em uma programação marcada por conteúdo, troca de experiências e conexões.

Além disso, proporcionou um ambiente favorável ao relacionamento entre participantes, patrocinadores e marcas parceiras, com ativações, coquetel, música ao vivo e momentos de networking que se estenderam após o encerramento da programação.

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O Conexão Elas 2026 teve o apoio de entidades como associações, câmaras, federações industriais, sindicatos e serviços, como o DIÁRIO DO RIO DOCE, integrante do Sistema Leste de Comunicação e patrocínio da TV Leste RECORD.

Sobre o Conexão Elas

O Conexão Elas é um dos principais eventos de empreendedorismo feminino do Leste de Minas. Em 2026, o projeto chegou à sua quarta edição, consolidando-se como um movimento de fortalecimento do protagonismo feminino. O evento reúne mulheres empreendedoras, líderes e profissionais em uma programação que integra conteúdo, networking e experiências. Tem como propósito conectar, inspirar e fortalecer o protagonismo feminino, promovendo o desenvolvimento de negócios e a geração de impacto positivo na sociedade.

A cada edição, o Conexão Elas reafirma seu papel como um movimento que vai além do evento, ampliando conexões e transformando realidades.