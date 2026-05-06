Conexão Elas 2026 que teve patrocínio máster da TV Leste realiza doação para associações
Afiliada RECORD foi apresentadora oficial do evento em Governador Valadares, que também teve caráter filantrópico
A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) Feminina de Governador Valadares e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares (APAE-GV) foram as instituições escolhidas para receber as doações do Conexão Elas 2026, ação que reforça o compromisso de responsabilidade social do evento, que teve o patrocínio máster da TV Leste RECORD.
A APAC Feminina, que atua na recuperação e reintegração social de mulheres, recebeu produtos de higiene pessoal. Já a APAE-GV, referência no atendimento e inclusão de pessoas com deficiência, foi contemplada com produtos de limpeza e alimentos.
A entrega foi realizada na última quinta-feira (30), com a presença de representantes das instituições realizadoras do Conexão Elas 2026. Desde o planejamento, o evento destina parte de seus recursos a ações sociais, ampliando seu alcance para além do palco.
Para Simone Claudino, representante de uma das instituições que também integraram a realização do evento, a iniciativa representa a essência do Conexão Elas.
“A responsabilidade social não é uma ação isolada. Ela faz parte da construção do Conexão Elas desde o início. Quando direcionamos parte dos recursos para instituições como a APAC Feminina e a APAE, levamos o impacto do evento para além do palco e fortalecemos esse compromisso com a comunidade”, destacou.
A edição de 2026, realizada no dia 25 de abril, confirmou mais uma vez a força do movimento, com casa 100% lotada na Casa do Médico, em Governador Valadares, e ingressos esgotados ainda na sexta-feira, um dia antes do evento.
Com o tema “A Força das Conexões: Estratégias de Networking para Expansão dos Negócios”, o encontro reuniu mulheres de diferentes áreas em uma programação marcada por conteúdo, troca de experiências e conexões.
Além disso, proporcionou um ambiente favorável ao relacionamento entre participantes, patrocinadores e marcas parceiras, com ativações, coquetel, música ao vivo e momentos de networking que se estenderam após o encerramento da programação.
O Conexão Elas 2026 teve o apoio de entidades como associações, câmaras, federações industriais, sindicatos e serviços, como o DIÁRIO DO RIO DOCE, integrante do Sistema Leste de Comunicação e patrocínio da TV Leste RECORD.
Sobre o Conexão Elas
O Conexão Elas é um dos principais eventos de empreendedorismo feminino do Leste de Minas. Em 2026, o projeto chegou à sua quarta edição, consolidando-se como um movimento de fortalecimento do protagonismo feminino. O evento reúne mulheres empreendedoras, líderes e profissionais em uma programação que integra conteúdo, networking e experiências. Tem como propósito conectar, inspirar e fortalecer o protagonismo feminino, promovendo o desenvolvimento de negócios e a geração de impacto positivo na sociedade.
A cada edição, o Conexão Elas reafirma seu papel como um movimento que vai além do evento, ampliando conexões e transformando realidades.