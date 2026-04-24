Reality “Casa do Patrão” estreia nesta segunda (27) na TV Leste RECORD Com Leandro Hassum e Boninho o reality show com transmissão na afiliada RECORD terá 18 participante em três casas de confinamento.

Divulgação TV Leste

O reality show “Casa do Patrão” estreia na tela da TV Leste, afiliada RECORD, na próxima segunda-feira (27), às 22h30, e terá três casas de confinamento de uma só vez. Quem está à frente da atração é o ator e apresentador Leandro Hassum. A atração é uma parceria entre a RECORD e o Disney+.

Nos bastidores, o comando é de um experiente “patrão”, o Boninho, que também estreia nesta disputa cheia de diversão.

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No reality, 18 participantes vão viver exatamente o dilema de ter ou não o poder. Divididos em três casas, eles disputam o posto mais alto do jogo: o de patrão. Mas será que, como diz o senso comum, o poder muda as pessoas?

Ou será que ele só revela o que cada um já carrega por dentro? Para especialistas em comportamento, quem assume uma posição de liderança tende a seguir dois caminhos: exerce o poder com empatia ou deixa vir à tona os próprios limites. Não perca a estreia na TV Leste RECORD!