TV Leste promove vacinação e imuniza colaboradores Ação na TV Leste RECORD imunizou os colaboradores contra a gripe em parceria com uma cooperativa médica

Divulgação TV Leste

A TV Leste realizou, nesta quarta-feira (1º), uma ação de vacinação contra a gripe destinada aos colaboradores da emissora. A iniciativa foi promovida em parceria com uma cooperativa médica.

Ao longo dos atendimentos, cerca de 30 colaboradores foram imunizados contra os vírus Influenza H1N1, H3N2 e Linhagem B, reforçando a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde no ambiente de trabalho.

‌



Divulgação TV Leste

A vacinação foi aplicada pela enfermeira Jackeline Fontes e equipe, em dois períodos, permitindo maior participação dos profissionais da emissora.

O evento da TV Leste com apoio da cooperativa contribuiu para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos colaboradores.

‌



“Vacinar é um cuidado com a nossa saúde e também com as pessoas que convivem com a gente. Aproveitar essa ação dentro da TV Leste facilitou muito e reforça a importância da prevenção. Fico feliz em fazer parte dessa iniciativa e incentivo todos a manterem a vacinação em dia”, disse Marcos Brener, operador de Controle Mestre da TV Leste.