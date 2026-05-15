Pacto Pela Vida em Malacacheta destaca prevenção no trânsito e homenageia a TV Leste Afiliada RECORD foi representada na homenagem pelo repórter Fantoni Pêsso e o repórter cinematográfico Victor Couy

Divulgação TV Leste Créditos: Victor Couy|Instagram Pacto Pela Vida

O Projeto “Pacto pela Vida” chegou a décima edição em Malacacheta (MG), no Vale do Mucuri. Ele trabalha o ano todo ações de prevenção a acidentes no trânsito e salvar vidas. As palestras nas escolas em Malacacheta orientam estudantes sobre as regras de circulação nas vias. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é parceira na atividade. Assim, o “Pacto pela Vida” mobiliza autoridades para conscientizar os futuros motoristas a respeitar e serem respeitados nas vias.

Divulgação TV Leste

A solenidade de abertura do evento foi na segunda-feira (11/05), na Câmara Municipal de Malacacheta, com presença de autoridades e parceiros. Nas homenagens, a TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais, foi representada pelo repórter Fantoni Pêsso e o repórter cinematográfico Victor Couy. Autoridades e parceiros do “Pacto Pela Vida” também foram lembrado como forma de reforçar união rumo a mais uma etapa de atividades.

‌



Criador do Projeto quando era adolescente, Leandro Silva destacou a importância dele em ações de prevenção acidente e salvar vidas. O foco dessa etapa é a mesma da Campanha Maio Amarelo. “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, diz Leandro.

Divulgação TV Leste

Pela primeira vez em dez anos o “Pacto pela Vida” será realizado em sete cidades dos Vales Mucuri e Rio Doce. Além das palestras educativas também será realizado o simulado de atendimento de acidentes, que varia de cidade para cidade de acordo com necessidades de cada uma em prevenir acidentes.