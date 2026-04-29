TV Leste lança campanha de vacinação contra HPV e prevenção de câncer Em ação alinhada à Lei 15.377/2026, afiliada RECORD orienta colaboradores e público sobre HPV, vacinação e exames mama colo do útero e próstata

Divulgação TV Leste

A TV Leste lançou, na segunda-feira (28/04), uma campanha institucional de conscientização sobre a vacinação contra o HPV e a prevenção de diversos tipos de câncer. A iniciativa reforça a importância do cuidado com a saúde como um compromisso contínuo com o presente e o futuro.

A campanha destaca que a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) é uma das formas mais eficazes de prevenir cânceres, especialmente os de colo do útero, além de outras doenças associadas ao vírus. A orientação segue as diretrizes do sistema público de saúde: a idade ideal para vacinação é de 9 a 14 anos, em dose única. Adolescentes de até 19 anos também podem se vacinar pelo SUS, em caráter temporário, enquanto na rede privada a imunização é indicada para pessoas de até 45 anos.

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Além da vacinação, a TV Leste reforça a importância de exames preventivos e acompanhamento regular da saúde. Mulheres devem realizar exames de rotina, como o preventivo e o monitoramento da saúde das mamas. Homens são orientados a manter o acompanhamento periódico da próstata. Hábitos saudáveis, alimentação equilibrada e check-ups regulares também fazem parte das recomendações para toda a população.

Divulgação TV Leste

A campanha está alinhada à Lei nº 15.377/2026, já em vigor, que altera os artigos 169-A e 473 da CLT, promovendo o conceito de Trabalho Seguro. A legislação determina que empresas devem informar seus colaboradores sobre campanhas oficiais de vacinação, com foco no HPV e na prevenção dos cânceres de mama, colo do útero e próstata.

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Como estratégia de comunicação, a TV Leste utilizou seus canais digitais — incluindo Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube Shorts — para ampliar o alcance da mensagem. Internamente, a mobilização foi reforçada por meio de cartazes em quadros de avisos e conteúdos compartilhados em grupos corporativos de WhatsApp.

Com a iniciativa, a emissora reafirma seu compromisso social ao levar informação de qualidade e incentivar práticas de prevenção. A mensagem central é clara: a informação salva vidas, e a prevenção é sempre o melhor caminho. Vacine-se. Previna-se. Cuide-se!