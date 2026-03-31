Brasileirão: TV Leste exibe Internacional x São Paulo nesta quarta-feira (1º) Transmissão da partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro começa às 19h na afiliada RECORD.

Divulgação TV Leste Foto: R7

Semana com o Brasileirão de volta! Nesta quarta-feira (1º), a TV Leste, afiliada RECORD, transmitirá para todo o país, na TV aberta, no R7.com e no RecordPlus, o confronto entre Internacional e São Paulo, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h.

Cleber Machado será o narrador da partida, que contará com comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola. Na apresentação, estarão Paloma Tocci e Bruno Laurence, enquanto Felipe Bueno e Bruno Piccinato farão as reportagens direto do gramado do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

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Internacional

O Colorado iniciou o Brasileirão de forma irregular: oito jogos disputados e duas vitórias, ambas conquistadas nas últimas duas rodadas, diante de Santos e Chapecoense. Com oito pontos, a equipe comandada pelo uruguaio Paulo Pezzolano ocupa a 12ª colocação na tabela.

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São Paulo

A situação é oposta para o Tricolor Paulista, terceiro colocado na classificação, com 16 pontos somados em oito partidas. A equipe venceu cinco jogos, empatou um e sofreu duas derrotas — justamente nos dois últimos confrontos, contra Atlético-MG e Palmeiras.

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Não perca! Internacional e São Paulo se enfrentam pela 9ª rodada do Brasileirão nesta quarta (1°), às 19h, na tela da TV Leste|RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 18h30, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.