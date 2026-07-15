TV Leste RECORD transmite Botafogo e Santos nesta quinta (16), às 19h Partida marca o retorno do Brasileirão na afiliada RECORD após a pausa para a Copa do Mundo e terá narração de Cleber Machado

Divulgação TV Leste Crédito: R7.com

O Brasileirão está de volta e com um jogaço na tela da TV Leste RECORD! Nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, a emissora exibe, com exclusividade na TV aberta para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais e para todo o país pela RECORD, o duelo entre Botafogo e Santos, pela 19ª rodada do torneio nacional. A partida também será transmitida no R7.com e no RecordPlus.

Divulgação TV Leste Crédito: R7.com

A narração será de Cleber Machado, com comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. A apresentação ficará por conta de Paloma Tocci e Bruno Laurence. Nas reportagens à beira do gramado do Estádio Nilton Santos, estarão Duda Gonçalves e Alexandre Oliveira.

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Botafogo

O Botafogo ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos em 17 partidas. A derrota para o Bahia por 2 a 1, na última rodada, fez o time comandado por Franclim Carvalho perder duas posições na tabela de classificação.

Com 31 gols marcados, Botafogo e Flamengo são as equipes que mais balançaram as redes adversárias na competição. No entanto, o Fogão também tem a segunda defesa mais vazada do campeonato, com 31 gols sofridos.

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Santos

O Santos venceu o Vitória na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo e deixou a zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos em 18 jogos, somando cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.

O técnico Cuca não terá Neymar, que se reapresenta ao time no dia 17, nem Gabriel Barbosa, o Gabigol, suspenso em razão do gesto obsceno direcionado à torcida no duelo contra o Vitória.