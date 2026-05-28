Brasileirão 2026: TV Leste transmite Cruzeiro x Fluminense neste domingo (31) Confronto pela 17ª rodada do Brasileirão começa às 20h na afiliada RECORD para todo o Leste e Nordeste de MG

Divulgação TV Leste

Gigantes em busca dos três pontos! A bola rola para Cruzeiro e Fluminense neste domingo (31), e a TV Leste RECORD transmite todas as emoções da partida, com exclusividade na TV aberta para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais, a partir das 20h. O duelo também será exibido no R7.com e RecordPlus, e é válido pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.

A escalação da emissora conta com Cleber Machado na narração; Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola nos comentários; Paloma Tocci e Bruno Laurence na apresentação; além de Pedro Ramiro e Jean Brandão nas reportagens à beira do gramado do Mineirão.

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Cruzeiro

A Raposa vem de três partidas consecutivas sem derrotas no Brasileirão. Em 17 jogos, a equipe soma 23 pontos, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas (45% de aproveitamento).

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Com gols de Sinisterra e Kaio Jorge, a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense na última rodada fez o time mineiro subir quatro posições na tabela, ocupando agora a nona colocação.

Fluminense

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Com 58% de aproveitamento, o Fluminense aparece na terceira colocação, com 30 pontos — um a menos que o Flamengo, vice-líder, e a oito do Palmeiras, primeiro colocado.

No último jogo pelo Brasileirão, o Tricolor Carioca foi ao interior de São Paulo enfrentar o Mirassol - equipe na zona de rebaixamento - e saiu de campo derrotado por 1 a 0.