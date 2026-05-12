IBOPE confirma que TV Leste é uma das preferidas do público no horário nobre Afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais está em 2º lugar em participação de audiência em Governador Valadares (MG)

Divulgação TV Leste

A TV Leste RECORD é uma das preferidas do público em Governador Valadares (MG) segundo pesquisa do IBOPE. Das 20h às 21h, a TV Leste obteve 10% de participação de audiência, o dobro da 3ª colocada, TV Alterosa|SBT, com 5%. Os dados domiciliares confirmam a emissora na vice-liderança nessa faixa horária, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o Atlas de Cobertura RECORD (abril/2025), a TV Leste está presente em 188 cidades do Leste e Nordeste de Minas, alcançando cerca de 1 milhão de pessoas e 3 milhões de residências.

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“Em um mercado cada vez mais competitivo, conquistar a confiança e a preferência do público é resultado de credibilidade, conteúdo relevante e conexão verdadeira com as pessoas. E é exatamente isso que a TV Leste vem construindo diariamente ao longo da sua história. Os números do IBOPE confirmam a força de nossa emissora e da RECORD em Governador Valadares. Esse resultado mostra que o público acredita na nossa programação e reforça para o mercado publicitário o alcance da TV Leste em toda a região”, disse Rodrigo L. Gualberto, Diretor-Sócio da TV Leste.

Informações sobre a pesquisa e contatos comerciais no (33) 2101-3700 e através do e-mail: comercial@tvleste.com.br.

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Fonte: IBOPE|Instar Analytics|Governador Valadares|05 a 11/06/25|Domiciliar|Seg a Sex|20h às 21h|Rat% e Shr% - Dados Arredondados.

Divulgação TV Leste

Compromisso com o Leste de Minas

Com 42 anos de atuação, a TV Leste é referência em comunicação no Leste e Nordeste de Minas Gerais. A produção local inclui 96 horas mensais de jornalismo ao vivo, com programas como Balanço Geral e MG Record, além da valorização de conteúdos regionais por meio de produções independentes, como o TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale e Super Vale. A emissora também contribui diretamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região, gerando mais de 80 empregos diretos.