Empreendedorismo feminino cresce e fortalece Conexão Elas em GV com patrocínio da TV Leste RECORD Número de mulheres à frente de negócios cresce 27% em 10 anos e reforça as iniciativas voltadas ao protagonismo feminino no mercado

Divulgação TV Leste

O empreendedorismo feminino no Brasil atingiu, em 2025, o maior patamar da história, com 10,4 milhões de mulheres à frente de negócios. Em uma década, o crescimento foi de 27%, superando o avanço registrado entre homens no mesmo período, segundo levantamento do Sebrae, com base em dados da PNAD Contínua, do IBGE.

Os dados mostram uma mudança real no papel das mulheres no mercado. Além do aumento no número de empreendedoras, houve avanço no nível de escolaridade e maior presença na formalização dos negócios. Outro ponto reforça essa tendência: as mulheres já são maioria entre os brasileiros com intenção de empreender, o que indica que esse movimento segue em expansão nos próximos anos.

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Mesmo com esse cenário positivo, os desafios ainda existem. As mulheres representam 34,3% dos donos de negócios no país e seguem enfrentando desigualdades de renda, além de barreiras como acesso a crédito e a sobrecarga de responsabilidades. Esse contraste deixa claro que crescer não é suficiente. É preciso criar espaços que fortaleçam esse movimento na prática.

É nesse contexto que o Conexão Elas 2026 ganha ainda mais relevância. O evento será realizado no dia 25 de abril, das 13h às 20h, na Casa do Médico, em Governador Valadares (MG), reunindo mulheres que buscam crescimento, posicionamento e conexões estratégicas.

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O Conexão Elas é um evento feito por mulheres, para mulheres que empreendem, lideram, estão começando ou simplesmente querem crescer e ocupar novos espaços. Mais do que um encontro, é um ambiente de troca, aprendizado e networking que impacta diretamente o desenvolvimento de negócios e carreiras.

Ao longo das edições, o evento vem reunindo lideranças, empresárias e profissionais de diferentes áreas, se consolidando como um dos principais encontros de empreendedorismo feminino do Leste de Minas e fortalecendo uma rede que transforma conexões em oportunidades reais.

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PROGRAMAÇÃO

A programação foi pensada para entregar conteúdo, experiência e conexão ao longo de toda a tarde:

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• 13h às 14h – Credenciamento e degustação

• 14h às 14h30 – Boas-vindas

• 14h30 às 15h30 – Painel “Vozes que Inspiram: Experiências Reais e o Valor do Conhecimento Compartilhado”, com Ana Angélica, Clébia Torres, Laise Gobira e Sheila Bicalho

• 15h30 às 16h – Momento Delas

• 16h às 17h – Palestra “A Força das Conexões: Estratégias de Networking para Expansão dos Negócios”, com Carol Portilho

• 17h às 20h – Coquetel, sorteio de brindes e show com Juliete Mendes

• 20h – Encerramento do evento

O Conexão Elas 2026 chega à sua 4ª edição ampliando seu impacto e reforçando seu papel no desenvolvimento de mulheres que querem crescer no mercado e fortalecer seus negócios.

Os ingressos estão no 3º lote, no valor de R$ 100, com vagas limitadas.

O Conexão Elas 2026 conta como uns dos patrocinadores masters da TV Leste RECORD, além da realização de importantes entidades como associações, câmaras, federações industriais, sindicatos e serviços. Conta ainda com apoio do Diário do Rio Doce.

COMO GARANTIR O INGRESSO

• On-line: pelo link disponível na bio do Instagram oficial (@conexaoelasgv)

• Presencialmente: em Governador Valadares, das 8h30 às 17h (Av. JK, 1074 – Vila Bretas)