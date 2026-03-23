Estudantes da Escola Estadual Carlos Luz de Governador Valadares visitam o Sistema Leste de Comunicação Jovens da escola do bairro Nossa Senhora das Graças conheceram as empresas de comunicação do grupo, entre elas a TV Leste RECORD

Divulgação TV Leste

Pela segunda vez em março o Sistema Leste de Comunicação em Governador Valadares (MG), composta pela TV Leste afiliada RECORD, TV Rio Doce, Diário do Rio Doce, Rádio Imparsom 100,1 FM e Rádio Ibituruna 89,9 FM, recebeu a visita de estudantes, em sua sede no bairro Vila Rica. Conheceram a estrutura do grupo alunos da Escola Estadual Carlos Luz, do bairro Nossa Senhora das Graças.

Os alunos são do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio. A professora e vice-diretora da Escola Estadual Carlos Luz, Fabiana Andrade Cunha, acompanhou os estudantes. O momento foi parte do projeto “Jornal Carlos Luz”, desenvolvido pelos estudantes. Segundo Fabiana Cunha, “o objetivo foi conhecer os bastidores da comunicação, buscando informações sobre a rotina do jornalismo e também receber dicas”.

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Foram apresentados os estúdios do Balanço Geral e do MG Record; jornalismo; produção; redação da TV Leste; redação e estúdios da TV Rio Doce; redação do Diário do Rio Doce; setores de edição dos telejornais e da programação e os estúdios das Rádios Imparsom e Ibituruna.

O apresentador do Balanço Geral, Saulo Bernardes, reservou um momento especial com os adolescentes, falando de sua trajetória no jornalismo e como funciona o telejornal até entrar no ar, ao vivo. A visita foi finalizada no auditório da TV Leste, com entrega de kit escolar personalizado da TV Leste e um café especial.