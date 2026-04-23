Conexão Elas 2026, com patrocínio TV Leste, traz conteúdo e networking neste sábado (25) Evento com cota máster da afiliada RECORD terá o tema “A Força das Conexões: Estratégias de Networking para Expansão dos Negócios.”

Divulgação TV Leste

Networking, ativações de marcas, experiências, coquetel, música ao vivo e conexões reais entre mulheres fazem parte do Conexão Elas 2026, que acontece neste sábado (25), das 13h às 20h, na Casa do Médico, em Governador Valadares (MG).

Em sua 4ª edição, o evento se consolida como um dos maiores movimentos de empreendedorismo feminino da região. Um evento feito por mulheres, para todas as mulheres.

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Com o tema “A Força das Conexões: Estratégias de Networking para Expansão dos Negócios”, a programação foi construída para fortalecer posicionamento, presença, relacionamento e crescimento no mercado.

Entre os destaques está o painel “Vozes que Inspiram: Experiências Reais e o Valor do Conhecimento Compartilhado”, reunindo mulheres com trajetórias consolidadas em diferentes áreas de atuação.

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Participam do painel Ana Angélica Gonçalves Leão Coelho, Clébia de Sá Leal Torres, Laíse Gobira Damasceno e Sheila Bicalho de Faria.

A programação também contará com a participação da jornalista e comunicadora Carol Portilho, referência nacional em comunicação estratégica, influência, presença e autoridade. Com mais de 45 mil alunos impactados em todo o país, Carol levará ao público reflexões sobre posicionamento, imagem e presença no mercado.

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Além do conteúdo, o público também vai viver momentos de networking e experiências no segundo ambiente do evento, com ativações de marcas, sorteios, coquetel e show com Juliete Mendes.

O evento também contará com intérprete de Libras, acessibilidade, ações sustentáveis com separação correta de resíduos e parte da renda será destinada a entidades filantrópicas.

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Os números reforçam a importância de iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino. Hoje, o Brasil já conta com mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios, o maior número da história no país.

Os ingressos seguem disponíveis e as vagas são limitadas.

O Conexão Elas 2026 conta como uns dos patrocinadores másters da TV Leste|RECORD, além da realização de importantes entidades como associações, câmaras, federações industriais, sindicatos e serviços. Conta ainda com apoio do Diário do Rio Doce.