TV Leste prestigia Mega Feirão TVCar em Governador Valadares A edição em Governador Valadares contou com a realização da TVCAR, programa independente da TV Leste e com cobertura da afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

A TV Leste RECORD marcou presença na abertura do Mega Feirão Chave na Mão TVCar, realizado entre os dias 29 e 31 de maio, em Governador Valadares (MG). O evento, reconhecido como um dos maiores do segmento automotivo em Minas Gerais, contou com a realização da TVCAR, programa independente da emissora, apresentado por Kennedy Oliveira.

Representando a TV Leste, participaram da abertura integrantes das áreas Comercial e de Marketing da emissora, em um momento voltado ao fortalecimento de relacionamentos institucionais, networking e aproximação com parceiros do mercado regional. Estiveram presentes Vanessa Amorim, Gerente Comercial; as Executivas de Contas Gabriela Venuto e Renata Bárbara de Moura; e Yuri Coelho, gerente de Marketing.

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A edição 2026 do Mega Feirão aconteceu no bairro Lagoa Santa e reuniu mais de 300 veículos entre modelos zero quilômetro e seminovos, organizados em um amplo showroom a céu aberto. O público teve acesso a ofertas especiais, facilidades de financiamento e condições diferenciadas para aquisição de veículos.

Divulgação TV Leste

Segundo Kennedy Oliveira, o evento registrou forte movimentação de negócios. Cerca de 80 veículos foram negociados durante os dias de feirão, com expectativa de ultrapassar a marca de 100 vendas por meio da chamada “Ressaca do Feirão”, período pós-evento em que as negociações continuam.

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“O Mega Feirão segue movimentando o setor automotivo regional e ampliando oportunidades para consumidores e lojistas. Temos uma expectativa muito positiva para os próximos dias”, destacou o apresentador.

Ao longo dos anos, o Mega Feirão Chave na Mão TVCar consolidou-se como uma importante vitrine de oportunidades para consumidores e empresas do setor automotivo, reunindo variedade, condições especiais de compra e incentivo à economia regional.

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A presença da TV Leste no evento reforça o compromisso da emissora com o desenvolvimento regional, a valorização de iniciativas parceiras e a conexão com projetos que movimentam a economia do Leste de Minas.