TV Leste apresenta: Feijoada Amigos do Mercado

Divulgação TV Leste LUIZ SIQUEIRA

O Mercado Municipal de Governador Valadares recebe, no dia 28 de junho, com apresentação da TV Leste RECORD, a 1ª edição da Feijoada Amigos do Mercado, evento que une gastronomia, música e experiências culturais em uma proposta voltada para valorização do comércio local e fortalecimento da identidade do mercado como espaço de convivência, tradição e desenvolvimento econômico.

A programação contará com feijoada servida em formato de prato individual, atrações musicais e ações voltadas para integração do público com os sabores, produtos e experiências presentes no Mercado Municipal. Além do consumo no local, o público também poderá adquirir a opção marmitex para retirada.

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A proposta do evento é promover um ambiente de encontro e convivência, aproximando a população da gastronomia regional, dos produtos típicos e dos pequenos empreendedores que fazem parte da história do mercado. Durante a programação, também será realizada a Ação Entre Amigos, com sorteio eletrônico de uma scooter elétrica e mais R$ 6 mil em premiações.

As cartelas da ação estão sendo comercializadas pelos lojistas do Mercado Municipal, fortalecendo diretamente os empreendimentos participantes e incentivando a movimentação econômica dentro do espaço.

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Segundo Willian Andrade Silva, presidente da Associação dos Lojistas do Mercado Municipal, a iniciativa representa um importante movimento de fortalecimento do espaço e da cultura local.

“A Feijoada Amigos do Mercado nasce com o propósito de fortalecer o nosso mercado, valorizar os lojistas e criar um momento de conexão entre pessoas, empresas e comunidade. O Mercado Municipal faz parte da história de Governador Valadares e queremos transformar essa feijoada em um encontro anual de celebração da nossa cultura, da nossa gastronomia e das relações que o mercado constrói diariamente”, destaca.

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O evento é uma realização do Mercado Municipal e de uma cooperativa de crédito. Para o Diretor de Negócios da cooperativa, Silas Dias Costa Júnior, o apoio ao projeto faz parte de um movimento mais amplo de valorização e fortalecimento do Mercado Municipal de Governador Valadares:

“Nós, desde o momento em que fomos provocados, decidimos abraçar o projeto Nosso Mercado por entendermos a importância desse espaço para a cultura e para a história de Governador Valadares. O Mercado Municipal representa um dos principais símbolos da identidade da nossa cidade. Ao longo desse processo, participamos de ações que vão desde a revitalização da marca e regularização documental da associação até iniciativas voltadas para reorganização do espaço físico, fortalecimento dos lojistas e consultorias de gestão para os comerciantes.

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“Nosso objetivo é contribuir para que o Mercado Municipal alcance um novo nível de valorização e reconhecimento, tornando-se cada vez mais uma referência regional, assim como outros mercados municipais que hoje são reconhecidos nacional e internacionalmente. Ações como a Cozinha Show, o Vem pro Mercado e agora a Feijoada Amigos do Mercado representam justamente esse convite para que a população valadarense participe desse movimento de fortalecimento, pertencimento e valorização do nosso mercado”, afirma.

Além da experiência gastronômica, o evento também busca consolidar o Mercado Municipal como um ambiente cada vez mais ativo culturalmente, capaz de receber iniciativas que promovam lazer, convivência e desenvolvimento local.

SERVIÇO – 1ª Feijoada Amigos do Mercado

Evento: 1ª Feijoada Amigos do Mercado

1ª Feijoada Amigos do Mercado Local: Mercado Municipal de Governador Valadares

Mercado Municipal de Governador Valadares Endereço: Rua Israel Pinheiro, 3384 — Centro

Rua Israel Pinheiro, 3384 — Centro Data: 28 de junho

28 de junho Horário: Das 10h às 16h

Das 10h às 16h Ingressos: Prato individual com venda antecipada pela Sympla

Prato individual com venda antecipada pela Sympla Ação Entre Amigos: Cartelas disponíveis com os lojistas do Mercado Municipal

Atrações musicais:

Laila Dias

Christyan Lima

Samba Chavejaria do Mercado

Premiações da Ação Entre Amigos:

01 Scooter Elétrica

R$ 6 mil em dinheiro distribuídos em premiações

Contato para imprensa

Assessoria: Eventu

Eventu Telefone: (33) 9 9907-1252

(33) 9 9907-1252 E-mail: douglas.nicolas@icloud.com

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