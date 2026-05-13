TV Leste RECORD recebe alunos de escola da região central de Governador Valadares Estudantes também visitaram as demais empresas do Sistema Leste de Comunicação

Divulgação TV Leste

A semana começou na TV Leste, afiliada RECORD, na Rádio Imparsom 100,1 FM e no Diário do Rio Doce, com uma visita especial na sede das empresas no bairro Vila Rica, em Governador Valadares (MG). Nesta segunda-feira (11), foi dia de receber 18 estudantes e uma professora da Escola da Gente.

Os jovens alunos na faixa etário de oito anos são do 3º ano do ensino fundamental da escola da região central de Governador Valadares. As apresentações foram realizadas pelo editor de mídia audiovisual, Leonardo de Oliveira Porto.

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Os alunos conheceram os bastidores da emissora, os estúdios do Balanço Geral e do MG Record, jornalismo e produção, a redação da TV Leste e do Diário do Rio Doce, além dos setores de edição dos telejornais e programação.

O apresentador do Balanço Geral, Saulo Bernardo, apresentou o estúdio aos visitantes da escola valadarense. Ao final do encontro as crianças receberam um kit escolar personalizado da TV Leste e um lanche especial no auditório da emissora