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TV Leste conhece bastidores da RECORD Minas em BH

Troca experiências e aprendizados que fortalecem a produção e integração com a rede

TV Leste|Do R7

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Divulgação TV Leste

A equipe de jornalismo da TV Leste, afiliada RECORD, viveu uma experiência enriquecedora no último sábado (18), durante visita à sede da RECORD Minas, no bairro Floresta, em Belo Horizonte (MG). A iniciativa reforça a integração entre afiliada e rede, além de ampliar o olhar sobre os processos que envolvem a produção de conteúdo jornalístico.

As profissionais Mariana Xavier, noticiarista, e a repórter Jhulia Cabellero foram recebidas pela equipe da RECORD Minas, com destaque para o repórter Asafe Alcântara, que apresentava o Balanço Geral no momento da visita. De forma atenciosa, ele conduziu a equipe pelos estúdios recém-inaugurados e pela redação da emissora.


Durante o percurso, a equipe da TV Leste teve a oportunidade de conhecer de perto diferentes setores, como apuração, produção, edição e o portal R7. A gerente de jornalismo da RECORD Minas, Adriana, também recepcionou as visitantes e ressaltou a importância das afiliadas para o funcionamento da rede, além de reconhecer a qualidade do trabalho desenvolvido pela TV Leste.

A visita incluiu ainda a área técnica da emissora, com passagem pelo switcher, ilhas de edição, sala de áudio e setores logísticos. O contato com os bastidores permitiu compreender melhor toda a engrenagem envolvida na construção de um telejornal.


Divulgação TV Leste

Um dos momentos mais marcantes foi acompanhar parte do Balanço Geral diretamente do estúdio, proporcionando uma vivência imersiva da transmissão ao vivo. A equipe também conversou com profissionais de bastidores, reforçando a relevância de cada função para o resultado final exibido ao público.

Para Mariana Xavier, a experiência trouxe aprendizados importantes. “Foi uma oportunidade única de enxergar o jornalismo de uma forma mais ampla, entendendo cada etapa do processo e valorizando ainda mais o trabalho em equipe”, destacou.


Ela também ressaltou o impacto da visita no dia a dia profissional: “Saímos de lá com novas ideias e reflexões que podem contribuir diretamente para aprimorar nossa rotina e nossos produtos jornalísticos.”

A visita também possibilitou acompanhar a preparação para a entrada do jornal no ar, além de compreender protocolos, dinâmicas e diferenciais de uma estrutura de rede. A troca com profissionais experientes trouxe orientações valiosas sobre carreira, rotina de redação e tomada de decisões.


“Foi um momento muito rico de troca. Ouvir histórias, aprender com quem já tem experiência e receber orientações faz toda a diferença para o nosso crescimento”, completou Mariana Xavier.

A TV Leste destaca que iniciativas como essa fortalecem a conexão com a rede e contribuem para o desenvolvimento contínuo da equipe, refletindo diretamente na qualidade do conteúdo entregue ao público.

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