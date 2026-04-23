TV Leste conhece bastidores da RECORD Minas em BH Troca experiências e aprendizados que fortalecem a produção e integração com a rede

Divulgação TV Leste

A equipe de jornalismo da TV Leste, afiliada RECORD, viveu uma experiência enriquecedora no último sábado (18), durante visita à sede da RECORD Minas, no bairro Floresta, em Belo Horizonte (MG). A iniciativa reforça a integração entre afiliada e rede, além de ampliar o olhar sobre os processos que envolvem a produção de conteúdo jornalístico.

As profissionais Mariana Xavier, noticiarista, e a repórter Jhulia Cabellero foram recebidas pela equipe da RECORD Minas, com destaque para o repórter Asafe Alcântara, que apresentava o Balanço Geral no momento da visita. De forma atenciosa, ele conduziu a equipe pelos estúdios recém-inaugurados e pela redação da emissora.

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Durante o percurso, a equipe da TV Leste teve a oportunidade de conhecer de perto diferentes setores, como apuração, produção, edição e o portal R7. A gerente de jornalismo da RECORD Minas, Adriana, também recepcionou as visitantes e ressaltou a importância das afiliadas para o funcionamento da rede, além de reconhecer a qualidade do trabalho desenvolvido pela TV Leste.

A visita incluiu ainda a área técnica da emissora, com passagem pelo switcher, ilhas de edição, sala de áudio e setores logísticos. O contato com os bastidores permitiu compreender melhor toda a engrenagem envolvida na construção de um telejornal.

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Divulgação TV Leste

Um dos momentos mais marcantes foi acompanhar parte do Balanço Geral diretamente do estúdio, proporcionando uma vivência imersiva da transmissão ao vivo. A equipe também conversou com profissionais de bastidores, reforçando a relevância de cada função para o resultado final exibido ao público.

Para Mariana Xavier, a experiência trouxe aprendizados importantes. “Foi uma oportunidade única de enxergar o jornalismo de uma forma mais ampla, entendendo cada etapa do processo e valorizando ainda mais o trabalho em equipe”, destacou.

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Ela também ressaltou o impacto da visita no dia a dia profissional: “Saímos de lá com novas ideias e reflexões que podem contribuir diretamente para aprimorar nossa rotina e nossos produtos jornalísticos.”

A visita também possibilitou acompanhar a preparação para a entrada do jornal no ar, além de compreender protocolos, dinâmicas e diferenciais de uma estrutura de rede. A troca com profissionais experientes trouxe orientações valiosas sobre carreira, rotina de redação e tomada de decisões.

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“Foi um momento muito rico de troca. Ouvir histórias, aprender com quem já tem experiência e receber orientações faz toda a diferença para o nosso crescimento”, completou Mariana Xavier.

A TV Leste destaca que iniciativas como essa fortalecem a conexão com a rede e contribuem para o desenvolvimento contínuo da equipe, refletindo diretamente na qualidade do conteúdo entregue ao público.