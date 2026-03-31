Circuito de Futevôlei em Teófilo Otoni reúne 200 atletas com apoio da TV Leste Cerca de 100 duplas divididas em oito categorias suaram a camisa de 27 a 29 de março, com cobertura da afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Teófilo Otoni (MG) foi palco de um dos maiores eventos de futevôlei do interior do Brasil com a realização da 7ª etapa do Circuito Regional Open de Futevôlei. Com apoio da TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais, o torneio reuniu mais de 200 atletas e cerca de 100 duplas, consolidando o Vale do Mucuri como uma importante referência na modalidade.

A competição aconteceu entre os dias 27 e 29 de março, no bairro Ipiranga, e contou com grande público durante toda a programação. Divididos em oito categorias, os atletas protagonizaram disputas de alto nível técnico, reforçando o crescimento do circuito na região.

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Criado com o objetivo de fomentar o futevôlei em Teófilo Otoni e cidades vizinhas, o circuito tem ampliado oportunidades para atletas locais competirem sem a necessidade de deslocamento para grandes centros. A iniciativa também impulsiona a integração social, valoriza o esporte e contribui diretamente para a economia local.

O evento atraiu competidores de diversos municípios e estados brasileiros, ampliando ainda mais sua relevância. A cobertura da TV Leste incluiu reportagens nos telejornais Balanço Geral e MG Record, além de transmissão ao vivo de todas as categorias pelo canal oficial do circuito no YouTube, permitindo que o público acompanhasse as partidas em tempo real de qualquer lugar do país.

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Divulgação TV Leste

Mais do que um espetáculo esportivo, o circuito promoveu valores como inclusão, disciplina e desenvolvimento regional. A organização destaca que ações como essa são fundamentais para revelar novos talentos e fortalecer o esporte como ferramenta de transformação social.

Com estrutura profissional, arena preparada para atletas e torcedores, além de forte presença digital, a etapa reafirmou o protagonismo de Teófilo Otoni no cenário nacional do futevôlei.

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Vencedores por categoria:• Aprendiz: Batata e Matheus (Teófilo Otoni)• Iniciante: Higor e Octávio (Governador Valadares)• Intermediário: Luka e Pedro (Governador Valadares)• Amador: Chaves e Franklin (Teófilo Otoni e Sete Lagoas)• Qualify: Erick e Pedro (RJ)• Misto: Duda Chaves e Starley (Vitória da Conquista)• Convidados: Guilherme e Well (Ilhéus)• Profissional: Kauan e Well (Ilhéus)