Alunos de escola estadual conhecem os bastidores do Balanço Geral na TV Leste Estudantes de Governador Valadares assistiram ao programa ao vivo direto do estúdio da emissora

Divulgação TV Leste

Não é todo dia que bate na porta a oportunidade de assistir ao vivo, de dentro de um estúdio de uma emissora, a apresentação de um telejornal. Mas a TV Leste, afiliada RECORD, em Governador Valadares (MG), proporcionou esse momento para alguns alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Carlos Luz.

Mas antes de adentrarem ao estúdio para acompanharem os bastidores e o programa Balanço Geral, os estudantes da escola do bairro Nossa Senhora das Graças visitaram o jornalismo; produção; redação da TV Leste; Diário do Rio Doce; edição dos telejornais e da programação. A apresentação do ambiente corporativo da TV Leste foi realizada pela jornalista e noticiarista Danielle Werneck.

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A vice-diretora e professora Fabiana Andrade Cunha, também esteve participando da visita. O momento também foi parte do projeto “Jornal Carlos Luz”, desenvolvido pelos estudantes.

“Hoje o Balanço Geral foi especial, porque recebemos os alunos da Escola Estadual Carlos Luz do bairro Nossa Senhora Das Graças, situado no morro do Carapina. Quero cumprimentá-los por acompanharem ao vivo o programa. Sejam bem-vindos mais uma vez a TV Leste RECORD”, disso o apresentador Saulo Bernardo.

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A visita foi finalizada no auditório da TV Leste, com entrega de kit escolar personalizado da TV Leste e um café especial.