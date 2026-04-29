Alunos de escola estadual conhecem os bastidores do Balanço Geral na TV Leste
Estudantes de Governador Valadares assistiram ao programa ao vivo direto do estúdio da emissora
Não é todo dia que bate na porta a oportunidade de assistir ao vivo, de dentro de um estúdio de uma emissora, a apresentação de um telejornal. Mas a TV Leste, afiliada RECORD, em Governador Valadares (MG), proporcionou esse momento para alguns alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Carlos Luz.
Mas antes de adentrarem ao estúdio para acompanharem os bastidores e o programa Balanço Geral, os estudantes da escola do bairro Nossa Senhora das Graças visitaram o jornalismo; produção; redação da TV Leste; Diário do Rio Doce; edição dos telejornais e da programação. A apresentação do ambiente corporativo da TV Leste foi realizada pela jornalista e noticiarista Danielle Werneck.
A vice-diretora e professora Fabiana Andrade Cunha, também esteve participando da visita. O momento também foi parte do projeto “Jornal Carlos Luz”, desenvolvido pelos estudantes.
“Hoje o Balanço Geral foi especial, porque recebemos os alunos da Escola Estadual Carlos Luz do bairro Nossa Senhora Das Graças, situado no morro do Carapina. Quero cumprimentá-los por acompanharem ao vivo o programa. Sejam bem-vindos mais uma vez a TV Leste RECORD”, disso o apresentador Saulo Bernardo.
A visita foi finalizada no auditório da TV Leste, com entrega de kit escolar personalizado da TV Leste e um café especial.
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