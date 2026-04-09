Brasileirão: Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12) na tela da TV Leste Transmissão da partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro começa às 18h na afiliada RECORD.

Divulgação TV Leste Cesar Greco/Palmeiras

O Campeonato Brasileiro volta no fim de semana com a 11ª rodada e você vai ver um jogaço na tela da TV Leste, afiliada RECORD, R7 e Record Plus, no domingo (12), a partir das 18h. É o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras. Até agora, dez técnicos perderam o emprego, o que dá uma média de uma demissão por rodada.

O Corinthians está de técnico novo para encarar o líder Palmeiras. Fernando Diniz foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (7). Já treinou o time pela primeira vez. A tranquilidade durante a apresentação ao elenco diz muito sobre o que Fernando Diniz planeja para o trabalho no Corinthians.

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O treinador não quer ser rotulado a um estilo de jogo ou a um comportamento: “Sou muito mais do que isso, não me resumo a isso. Tenho uma relação com os jogadores de vínculos cada vez mais profundos. Tenho alegria de ser o Diniz daquele jeito”, disse Diz. Para ele, o jeito agitado à beira do campo tem um propósito: “Quase sempre que estou cobrando é por falta de vontade, deixar o time na mão. Tem uma causa justa. Minha vida é uma vida de doação para o jogador. Gosto de mudar a vida de jogador no futebol.”

Diniz terá apenas dois treinos até a estreia. O técnico do Corinthians já estará no banco de reservas nesta quinta-feira (9), em jogo pela Libertadores. Depois, o Timão volta a campo no clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

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O Corinthians espera contar com Memphis Depay para o clássico. O jogador se recupera de uma lesão no joelho. Uma das estrelas do elenco, o holandês tem contrato até o meio do ano, mas se depender do novo treinador: “Espero que ele fique. Acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o brasileiro, é uma superestrela mundial. Desde quando chegou, em 2024, foi muito importante. Nos momentos decisivos, das conquistas recentes do Corinthians, ele esteve muito presente.”

Diniz terá apenas dois treinos até a estreia. O técnico do Corinthians já estará no banco de reservas nesta quinta-feira (9), em jogo pela Libertadores. Depois, o Timão volta a campo no clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.