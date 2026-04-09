Brasileirão: Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12) na tela da TV Leste
Transmissão da partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro começa às 18h na afiliada RECORD.
O Campeonato Brasileiro volta no fim de semana com a 11ª rodada e você vai ver um jogaço na tela da TV Leste, afiliada RECORD, R7 e Record Plus, no domingo (12), a partir das 18h. É o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras. Até agora, dez técnicos perderam o emprego, o que dá uma média de uma demissão por rodada.
O Corinthians está de técnico novo para encarar o líder Palmeiras. Fernando Diniz foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (7). Já treinou o time pela primeira vez. A tranquilidade durante a apresentação ao elenco diz muito sobre o que Fernando Diniz planeja para o trabalho no Corinthians.
O treinador não quer ser rotulado a um estilo de jogo ou a um comportamento: “Sou muito mais do que isso, não me resumo a isso. Tenho uma relação com os jogadores de vínculos cada vez mais profundos. Tenho alegria de ser o Diniz daquele jeito”, disse Diz. Para ele, o jeito agitado à beira do campo tem um propósito: “Quase sempre que estou cobrando é por falta de vontade, deixar o time na mão. Tem uma causa justa. Minha vida é uma vida de doação para o jogador. Gosto de mudar a vida de jogador no futebol.”
Diniz terá apenas dois treinos até a estreia. O técnico do Corinthians já estará no banco de reservas nesta quinta-feira (9), em jogo pela Libertadores. Depois, o Timão volta a campo no clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.
O Corinthians espera contar com Memphis Depay para o clássico. O jogador se recupera de uma lesão no joelho. Uma das estrelas do elenco, o holandês tem contrato até o meio do ano, mas se depender do novo treinador: “Espero que ele fique. Acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o brasileiro, é uma superestrela mundial. Desde quando chegou, em 2024, foi muito importante. Nos momentos decisivos, das conquistas recentes do Corinthians, ele esteve muito presente.”
Diniz terá apenas dois treinos até a estreia. O técnico do Corinthians já estará no banco de reservas nesta quinta-feira (9), em jogo pela Libertadores. Depois, o Timão volta a campo no clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.