Brasileirão: TV Leste transmite Botafogo x Vitória nesta quinta (23), a partir das 19h Com transmissão na TV aberta no Leste e Nordeste de MG pela afiliada RECORD e nas plataformas digitais, cariocas e baianos se enfrentam em jogo adiado no começo do campeonato

Divulgação TV Leste

A TV Leste RECORD exibe nesta quinta-feira (23) o duelo entre Botafogo e Vitória, jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão e que foi adiado no início da competição. A transmissão será para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais pela TV Leste e para todo o país pela RECORD, em exclusiva da emissora na TV aberta. Nas plataformas digitais, a partida também será exibida no R7.com e no RecordPlus.

Divulgação TV Leste

O timaço da RECORD já está escalado e pronto para trazer todas as emoções do confronto: Cleber Machado será o narrador; Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, os comentaristas; Paloma Tocci e Bruno Laurence serão os apresentadores; e Karen Meneghim e Jean Brandão os repórteres à beira do gramado do Estádio Nilton Santos.

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Sobre as equipes

Botafogo e Vitória chegam para o confronto com 25 pontos cada na tabela de classificação, além do mesmo número de vitórias (7), empates (4) e derrotas (7) em 18 partidas disputadas.

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O que separa os dois times é o saldo de gols. Enquanto o Fogão tem saldo positivo de um gol (33 marcados e 32 sofridos), o Rubro-Negro Baiano tem saldo negativo de três (22 gols marcados e 25 sofridos).

As equipes saíram de campo com os três pontos na última vez que jogaram pelo Brasileirão. O Botafogo venceu, em casa, o Santos por 2 a 1, e o Vitória superou o Vasco, no Barradão, por 1 a 0.

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Não perca! Botafogo e Vitória se enfrentam pela 4ª rodada do Brasileirão nesta quinta (23), às 19h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus.