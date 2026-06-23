Apresentação TV Leste: Mercado Municipal aposta em feijoada para fortalecer um dos patrimônios de GV Evento tem o objetivo de arrecadar recursos para investir em melhorias no Mercado, que reúne cerca de 170 comércios e é considerado um dos principais espaços da cidade

Divulgação TV Leste Eventu

A Feijoada Amigos do Mercado, que será realizada no dia 28 de junho, no Mercado Municipal de Governador Valadares, nasce com um propósito que vai além da gastronomia e do entretenimento. A iniciativa foi criada para mobilizar a população em torno do fortalecimento de um dos espaços mais tradicionais da cidade e arrecadar recursos que serão revertidos em melhorias e investimentos no próprio mercado. O evento em sua primeira edição tem a apresentação da TV Leste RECORD e apoio de diversos parceiros.

Atualmente, o Mercado Municipal reúne cerca de 170 operações comerciais, distribuídas em diversos segmentos, como gastronomia, hortifrúti, pescados, açougues, artesanato, empórios, bares e serviços. Além de ser um importante centro comercial, o espaço representa um patrimônio cultural da cidade, responsável por preservar tradições, movimentar a economia local e gerar oportunidades para centenas de famílias.

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A proposta do evento é aproximar ainda mais a comunidade desse ambiente tão representativo para Governador Valadares (MG). Além da feijoada, a programação contará com atrações musicais, experiências gastronômicas e a realização da Ação Entre Amigos, que terá sorteio eletrônico de uma scooter elétrica e mais R$ 6 mil em premiações. As cartelas estão sendo comercializadas pelos próprios lojistas do Mercado Municipal.

Para Willian Andrade Silva, presidente da Associação dos Lojistas do Mercado Municipal, a iniciativa é uma forma de envolver a população em um movimento coletivo de valorização do espaço.

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“O Mercado Municipal faz parte da história de Governador Valadares e queremos que as pessoas se sintam parte desse movimento. A feijoada tem esse propósito: reunir a comunidade, gerar recursos para que possamos continuar investindo em melhorias e mostrar a importância que esse espaço tem para a economia, para a cultura e para a vida de tantas famílias que trabalham aqui todos os dias.”

Para Carlos Roberto, proprietário de uma pescaria no local, iniciativas como essa ajudam a fortalecer o vínculo entre a população e o Mercado Municipal.

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“Quem frequenta o mercado sabe que aqui existe muito mais do que comércio. Existe história, tradição e pessoas que dedicam a vida a esse espaço. A Feijoada Amigos do Mercado é uma oportunidade de aproximar a comunidade, movimentar os negócios e contribuir para que o mercado continue crescendo e se fortalecendo.”

A expectativa da organização é consolidar a Feijoada Amigos do Mercado como um evento anual, fortalecendo o Mercado Municipal como um espaço cada vez mais ativo, acolhedor e conectado à comunidade.

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SERVIÇO 1ª Feijoada Amigos do Mercado Mercado Municipal de Governador Valadares - Rua Israel Pinheiro, 3384 – Centro - 28 de junho - 9h às 16h

Mercado Municipal de Governador Valadares - Rua Israel Pinheiro, 3384 – Centro - 28 de junho - 9h às 16h Prato individual com venda antecipada pelo Sympla

Opção marmitex para retirada

Cartelas da Ação Entre Amigos disponíveis com os lojistas do Mercado Municipal

Atrações musicais:

Laila Dias

Christyan Lima

Samba Chavejaria do Mercado

Premiações da Ação Entre Amigos:

01 Scooter Elétrica

R$ 6 mil em dinheiro distribuídos em premiações

Contato para imprensa

Assessoria: Eventu

Eventu Telefone: (33) 9 9907-1252

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