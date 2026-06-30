Feijoada Amigos do Mercado reúne mais de 1.700 pessoas e é sucesso em GV Apresentado pela TV Leste, evento comercializou mais de 500 feijoadas, fortaleceu o Mercado Municipal e já terá edição ampliada em 2026

Divulgação TV Leste

A primeira edição da Feijoada Amigos do Mercado superou as expectativas da organização e reuniu mais de 1.700 pessoas no Mercado Municipal de Governador Valadares, no último sábado (28). Ao longo do evento, foram comercializadas mais de 530 feijoadas, entre consumo no local e retirada, consolidando a iniciativa como um dos maiores eventos já realizados pela Associação dos Lojistas do Mercado Municipal. O evento teve a apresentação da TV Leste RECORD e apoio de diversos parceiros.

Criada com o propósito de arrecadar recursos para investimentos e melhorias no Mercado Municipal, a feijoada também impulsionou a movimentação dos cerca de 170 empreendimentos instalados no espaço, promoveu a integração entre comerciantes, patrocinadores e visitantes e reforçou a importância do mercado como um dos principais patrimônios culturais e econômicos de Governador Valadares.

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A programação contou com apresentações de Laila Dias, Christyan Lima e do Samba Chavejaria do Mercado, além da realização da Ação Entre Amigos, que mobilizou o público durante todo o evento e contribuiu para o sucesso da iniciativa.

Para Willian Andrade Silva, presidente da Associação dos Lojistas do Mercado Municipal, o resultado demonstra que a população abraçou a proposta desde a primeira edição.

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“O resultado superou todas as nossas expectativas. Ver mais de 1.700 pessoas passando pelo Mercado Municipal ao longo do evento mostra o carinho que a população tem por esse espaço. A Feijoada Amigos do Mercado nasceu para fortalecer o mercado, valorizar os nossos lojistas e criar um momento de encontro para a comunidade. Foi emocionante ver o mercado cheio, com famílias, amigos e visitantes vivendo esse dia conosco.”

Segundo o presidente, a grande adesão do público já influencia o planejamento da próxima edição.

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“A procura foi tão grande que já começamos a pensar em uma estrutura maior para o próximo ano. Queremos oferecer uma experiência ainda melhor, mantendo a essência do evento e ampliando a capacidade para receber ainda mais pessoas. Esse sucesso nos motiva a fazer da Feijoada Amigos do Mercado um evento permanente no calendário de Governador Valadares.”

Além da programação gastronômica e musical, a Feijoada Amigos do Mercado reafirmou o potencial do Mercado Municipal como espaço para grandes eventos, fortalecendo a economia local, incentivando o comércio e aproximando a população de um ambiente que faz parte da história da cidade.

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A organização já confirmou que iniciarão planejamento da edição de 2027, como objetivo de ampliar a estrutura e atender à crescente demanda do público.