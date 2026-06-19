Apresentador do TVCar na TV Leste recebe Título Honorífico de Cidadão Valadarense João Kenned de Oliveira que apresenta o programa na afiliada RECORD esteve entre os 20 homenageados

Divulgação TV Leste

O apresentador João Kenned de Oliveira, responsável pelo comando do programa TVCar na TV Leste RECORD, foi homenageado na cerimônia Ordem e Cidadania, realizada na quinta-feira (18), no Teatro Atiaia, em Governador Valadares (MG). O comunicador recebeu o Título Honorífico de Cidadão Valadarense, uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Legislativo Municipal.

A solenidade, promovida pela Câmara Municipal de Governador Valadares (CMGV), reuniu autoridades, lideranças e convidados para reconhecer personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade, da região e do Estado de Minas Gerais. Ao todo, 20 homenageados receberam distinções pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

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A indicação de João Kenned foi feita pelo vereador Will Sirlei (PL). Há 34 anos à frente do TVCar, programa tradicional da grade da TV Leste, o apresentador destacou a emoção de receber o reconhecimento.

“Ontem vivi um dos momentos mais especiais da minha trajetória ao receber o Título Honorífico de Cidadão Valadarense. Meu primeiro agradecimento é a Deus, por todas as bênçãos, oportunidades e por me permitir chegar até aqui. Agradeço também à minha família, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e incentivando em cada passo dessa caminhada. Recebo essa honraria com muita alegria, humildade e responsabilidade”, disse.

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Kenned comentou também sobre o acolhimento que recebe da cidade. “Recebo este Título com o coração cheio de gratidão e com o compromisso de continuar trabalhando e contribuindo da melhor forma possível para Governador Valadares, cidade que me acolheu e pela qual tenho enorme carinho”.

A cerimônia contou ainda com a presença do Governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), que também foi homenageado pelo Legislativo Municipal, recebendo o Título Honorífico de Cidadão Valadarense e a Ordem Municipal do Brasão, reconhecimento concedido a personalidades que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento de Governador Valadares e de Minas Gerais.

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A Ordem e Cidadania integra o calendário oficial da Câmara Municipal e tem como objetivo valorizar cidadãos, profissionais e lideranças que contribuem para o crescimento e fortalecimento de Governador Valadares e de Minas Gerais. O evento acontece semestralmente e reúne familiares, amigos e representantes da sociedade civil em uma celebração marcada pelo reconhecimento e pela gratidão às trajetórias que ajudam a construir a história da região.