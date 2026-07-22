DOC Investigação estreia na TV Leste com histórias nunca contadas de casos que marcaram #shorts
Estreia será na quinta-feira (23), às 22h30, na afiliada RECORD para todo Leste e Nordeste de MG
Da grande entrevista ao assassino confesso de Marielle Franco, ao mistério do ‘Caso Garnica’, o programa de jornalismo de investigação “Doc Investigação” está de volta na TV Leste RECORD, nesta quinta-feira (23), às 22h30, com revelações inéditas e crimes que marcaram a sociedade.
O “Doc Investigação” regressa na afiliada RECORD com casos marcantes, entrevistas exclusivas, a criminosos de alto perfil, reviravoltas judiciais e bastidores inéditos de grandes operações que desafiaram as autoridades.
Sob o mote da busca incessante pela verdade, a nova temporada promete prender os telespectadores com episódios de grande densidade dramática e rigor jornalístico.
Casos que chocaram o Brasil e entrevistas inéditas:
Estreia em grande: Caso Garnica
O episódio de estreia foca no polémico e trágico “Caso Garnica”: a professora de pilates, Larissa Rodrigues, foi morta por envenenamento. O acusado pelo crime é o próprio marido com a ajuda da sogra.
Em confrontos diretos e incisivos, o “DOC Investigação” questiona os suspeitos sobre a real motivação do crime.
Veja o programa na TV Leste RECORD! Os três primeiros episódios desta temporada serão disponibilizados gratuitos para todo mundo assistir no RecordPlus. A nova temporada do “DOC Investigação” estreia nesta quinta-feira (22), às 22h30.