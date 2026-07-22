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DOC Investigação estreia na TV Leste com histórias nunca contadas de casos que marcaram #shorts

Estreia será na quinta-feira (23), às 22h30, na afiliada RECORD para todo Leste e Nordeste de MG

TV Leste|Do R7

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Divulgação TV Leste

Da grande entrevista ao assassino confesso de Marielle Franco, ao mistério do ‘Caso Garnica’, o programa de jornalismo de investigação “Doc Investigação” está de volta na TV Leste RECORD, nesta quinta-feira (23), às 22h30, com revelações inéditas e crimes que marcaram a sociedade.

O “Doc Investigação” regressa na afiliada RECORD com casos marcantes, entrevistas exclusivas, a criminosos de alto perfil, reviravoltas judiciais e bastidores inéditos de grandes operações que desafiaram as autoridades.


Sob o mote da busca incessante pela verdade, a nova temporada promete prender os telespectadores com episódios de grande densidade dramática e rigor jornalístico.

Casos que chocaram o Brasil e entrevistas inéditas:


  • ‘A Casa de Papel’ brasileira
  • Caso Mércia Nakashima
  • O falso fotógrafo da ONU
  • O serial killer de Alagoas
  • Ronnie Lessa, o matador

    • Estreia em grande: Caso Garnica


    Divulgação TV Leste

    O episódio de estreia foca no polémico e trágico “Caso Garnica”: a professora de pilates, Larissa Rodrigues, foi morta por envenenamento. O acusado pelo crime é o próprio marido com a ajuda da sogra.

    Em confrontos diretos e incisivos, o “DOC Investigação” questiona os suspeitos sobre a real motivação do crime.


    Veja o programa na TV Leste RECORD! Os três primeiros episódios desta temporada serão disponibilizados gratuitos para todo mundo assistir no RecordPlus. A nova temporada do “DOC Investigação” estreia nesta quinta-feira (22), às 22h30.

    Divulgação TV Leste

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