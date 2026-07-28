RECORD Minas recebe a visita institucional de repórteres da TV Leste RECORD Troca de experiências e aprendizados que fortalecem a produção e integração com a rede

Divulgação TV Leste

No último sábado (25) mais uma equipe de jornalismo da TV Leste, afiliada RECORD, passou por uma experiência importante, durante visita à sede da RECORD Minas, no bairro Floresta, em Belo Horizonte (MG). Os repórteres Marcus Lessa e Alice Mourão marcaram presença na RECORD Minas. A iniciativa reforça a integração entre afiliada e a rede, ampliando o olhar sobre os processos que envolvem a produção de conteúdo jornalístico.

Alice e Marcus foram recepcionados pela Chefe de Redação da Record minas, Flávia Martins, que fez o tour com a equipe da TV Leste. Na ocasião os repórteres da TV Leste estiveram no estúdio do Balanço Geral MG, onde conheceram o apresentador Garcia Júnior.

‌



“Também encontramos alguns repórteres da RECORD Minas, como a Shirley Barroso, Camila Cambraia e Regiane Moreira. Conhecemos todos os setores de jornalismo, os profissionais por trás das câmeras, que fazem a máquina entrar no ar”, disse Alice, que ficou admirada com a oportunidade.