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Canta Comigo Teen volta à tela da TV Leste RECORD no dia 21 de julho

Rafa Brites e Felipe Andreoli estreiam na apresentação; jurados ganham nomes como João Suplicy, Vinigram, ex-Rouge Luciana Andrade e Vannick Belchior

TV Leste|Do R7

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Divulgação TV Leste

Uma mistura encantadora de talento, emoção e boa música vai embalar as noites da TV Leste RECORD a partir de 21 de julho com a estreia do Canta Comigo Teen, que terá duas exibições semanais: às terças e quartas-feiras, a partir das 22h30. A sexta temporada do programa reúne no palco jovens de nove a 17 anos em performances marcantes e ecléticas, ao som de diversos ritmos e sucessos nacionais e internacionais que prometem empolgar o painel de 100 jurados.

A atração chega com novidade logo na apresentação: Rafa Brites e Felipe Andreoli. O casal, que tem dois filhos, fala da experiência única de acompanhar de perto tantas revelações na música. “A gente se emociona e tenta cuidar deles com muito carinho, acolhimento. Eu, como mãe, conto tudo para meus filhos; eles ficam felizes em saber. Está sendo muito especial”, revela Rafa.


Felipe destaca como os participantes, mesmo tão jovens, já sabem lidar bem com o nervosismo e as suas próprias expectativas num segmento tão competitivo. “As crianças e adolescentes têm uma maturidade, uma tranquilidade em receber um não ou uma crítica, uma parceria em torcer pelo colega. Isso dá um alívio pra gente. É uma lição para todos nós. E os jurados têm conhecimento, falam com delicadeza. As crianças têm ajudado muito”, comenta.

Os apresentadores consideram o reality uma oportunidade para a descoberta de uma nova geração musical. “Sentimos que o programa estimula os jovens a terem uma paixão. A arte, a música e o esporte podem tirar as crianças das redes sociais. Meu coração fica muito feliz de, além do show incrível, também estimular crianças e adolescentes a terem paixões”, destaca Rafa.


Empolgado, Felipe ainda dá um spoiler sobre os perfis de crianças e adolescentes que se apresentam no palco do Canta Teen: “Tem o tímido, o engraçado, o extrovertido, os que falam pouco. Quando chega a hora, eles performam, cantam e se divertem de alguma forma. A principal intenção é curtir. Quem chegou ao programa já é campeão, já está na sua jornada musical. É um prazer fazer parte da história deles dessa maneira. Ficamos com a energia das crianças, com as músicas na cabeça. Espero que o telespectador também tenha essa sensação”.

O Canta Comigo Teen é a versão infanto-juvenil do sucesso internacional All Together Now, formato original da Endemol Shine Group e produção da Endemol Shine Brasil.


A sexta temporada é apresentada por Rafa Brites e Felipe Andreoli e vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 22h30. A direção-geral é de Marcelo Amiky, com direção do núcleo de realities assinada por Rodrigo Carelli.

Entenda a dinâmica

Em cada episódio, oito novos participantes disputam os três lugares do pódio. O melhor colocado da noite avança direto para a fase das semifinais. Os outros dois candidatos precisam duelar para conquistar a segunda vaga dessa classificatória.


Além disso, quem conseguir levantar todos os 100 jurados de uma só vez, tanto nas eliminatórias, nos duelos ou na repescagem, já garante classificação automática para a final. No último episódio da temporada, os finalistas voltam ao palco para encarar os jurados. Os três participantes que conquistarem a maior pontuação disputam, em votação popular no R7.com, quem leva o prêmio de R$ 300 mil.

Divulgação TV Leste

Conheça os 100 jurados:

Para avaliar as apresentações dos jovens talentos no palco do Canta Comigo Teen, o programa conta com um time especial e bem eclético de 100 jurados. Alguns já são veteranos no formato, e outros nomes estão chegando para abrilhantar ainda mais a disputa. Dentre os estreantes, estão o cantor e compositor João Suplicy, o ator e cantor Gustavo Daneluz, que ficou famoso após atuar na novela Carrossel; a ex-Rouge Luciana Andrade, o cantor Vinigram, filho de Netinho de Paula, além de Vannick Belchior, filha do cantor e compositor Belchior, que morreu em 2017.

  • ADRIANA FARIAS - violeira, cantora e apresentadora
  • ALLAN VILCHES - cantor lírico e finalista do Canta Comigo 4
  • ALMA THOMAS - cantora
  • ANA DUTRA - cantora, produtora e apresentadora
  • ANA PRETA - cantora, compositora e produtora
  • ANA ZUCATELLI - atriz e jornalista
  • ANDRÉ MARINHO - cantor, compositor e apresentador
  • ANDREA RODEGUERO - cantora, diretora e produtora musical
  • AYSHA BENELLI - atriz, cantora, filha de Simony
  • BELLI - cantora e dançarina
  • BOLA - cantor, compositor e produtor musical
  • BRUNA PAZINATO - atriz e cantora
  • BRUNO SUTTER - ator, cantor e humorista
  • CAJU - cantor e produtor
  • CASTANHA - cantor e compositor
  • CAIQUE RUDÁ - cantor, compositor e multi-instrumentista
  • CAMILA FLORENCE - cantora e artista plástica
  • CARLA CRISTINA - cantora
  • CARLOS DIAS - ator e cantor
  • CAROL NAVARRO - musicista
  • CATIANA GOMES - cantora e fonoaudióloga
  • CHARLIE DIÉF - cantor
  • CINTIA CAMILLY - cantora, backing vocal e produtora vocal
  • CLAU - cantora e compositora
  • CYZ MENDES - cantora e compositora
  • DIEGO MORAES - cantor e compositor
  • ELISA GATTI - cantora, compositora e diretora de criação
  • FLAVINHA - cantora
  • GABRIEL FAVA - cantor e compositor
  • GABRIEL THOMAZ - músico e compositor
  • GILLIARD - cantor
  • GINA GARCIA - cantora
  • GRAÇA CUNHA - cantora
  • GUI CRUZ - cantor e compositor
  • GUSTAVO DANELUZ - ator e cantor; participou da novela Carrossel
  • HELLENO - cantor e vencedor do Canta Comigo 5
  • HÉLOA - cantora
  • HENRIQUE MENDONÇA - cantor e compositor geek
  • HENRIQUE ZÁRATE - cantor, compositor e intérprete
  • IGOR GODOI - cantor e musicista
  • ISABELLA GASPARY - cantora
  • IZY MISTURA - cantor
  • JACK OLIVEIRA - cantora
  • JADE SALLES - cantora e compositora
  • JÃO - cantor e guitarrista
  • JOÃO SUPLICY - cantor e compositor, irmão de Supla
  • JULIA ABDUCH - cantora
  • JULIA REZENDE - cantora e compositora
  • JULIANA GALBETTI - artista plástica
  • KYNNIE - cantora e compositora
  • LAURA CAROLINAH - cantora e atriz
  • LIVIA CRUZ - cantora e compositora
  • LORENA ALEXANDRE - cantora
  • LORENA TUCCI - cantora e atriz
  • LUCIANA ANDRADE - cantora, compositora, ex-Rouge
  • LUNA DI - cantora e compositora
  • MALU CORDIOLI - cantora, atriz e compositora
  • MANDUCA - professora de música e pianista
  • MANUELA PEREZ - cantora
  • MARCIA CASTRO - cantora
  • MARCOS LANZA - ator e cantor
  • MARGARETH PIRES - cantora
  • MARI BELÉM - cantora e apresentadora
  • MARKINHOS MOURA - cantor
  • MAYARA PUERTAS - cantora de metal
  • NALLA - cantora e compositora
  • NEGRAVAT - cantora lírica, percussionista e locutora
  • NEILA ABRAHÃO - guitarrista
  • NINA OLIVEIRA - cantora e compositora
  • NICHOLAS TORRES - ator, cantor e dublador; atuou na novela Carrossel
  • NYNA RAMOS - cantora
  • OVELHA - cantor
  • PALOMA MARQUES - cantora e compositora
  • PAMELLA MACHADO - atriz e cantora
  • PÊ LANZA - cantor; ex-vocalista do grupo Restart
  • PENELOPY JEAN - drag queen, cover de Lady Gaga e DJ
  • RAFA RANGEL - cantor e compositor
  • RAFFAEL FRAGOSO - cantor e influencer
  • RENATA VERSOLATO - cantora, palhaça e atriz
  • RICARDO HORA - cantor
  • ROBINSON MONTEIRO - cantor
  • ROBSON MOURA - cantor
  • RODRIGO GARCIA - ator, cantor e dublador
  • RODRIGO HYPPOLITO - maestro, pianista e compositor
  • ROSE MC - cantora, compositora e rapper
  • SABRINA CALDANA - cantora e live vocal
  • SEBASTIÁN PIRACÉS - cantor
  • STEPHANY OLIVEIRA - cantora e compositora
  • TALITA DIAS - cantora
  • TATÁ MARTINELLI - cantora e professora de música
  • THAÍDE - rapper e compositor
  • THAIS KIWI - cantora e compositora
  • THALITA PERTUZATTI - cantora e atriz
  • THIAGO GIMENES - diretor e produtor de musicais
  • THULLA MELO - cantora de soul music
  • TUTA GUEDES - cantora
  • VANNICK BELCHIOR - cantora e compositora, filha de Belchior
  • VINIGRAM - cantor de pagode, filho do cantor Netinho de Paula; participou do reality A Grande Conquista 2
  • WINA - cantora, DJ, instrumentista e produtora musical
  • YAZI - cantora e compositora

Multiplataforma

A nova edição do Canta Comigo Teen também vai agitar as redes sociais e multiplataformas da RECORD. O programa estreia no próximo dia 21, mas o aquecimento para mais uma temporada de muitas emoções já começou com o podcast Esquenta Canta Comigo, que seguirá sendo exibido quando a atração estiver no ar.

Comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, o podcast irá ao ar semanalmente no Instagram e na página do reality no portal R7.com, e traz curiosidades, desafios, além de entrevistas exclusivas com jurados e convidados.

A contagem regressiva para o início da batalha musical também está acontecendo nas redes e no R7.com, relembrando os melhores momentos e memes de todas as edições.

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