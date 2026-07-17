Canta Comigo Teen volta à tela da TV Leste RECORD no dia 21 de julho Rafa Brites e Felipe Andreoli estreiam na apresentação; jurados ganham nomes como João Suplicy, Vinigram, ex-Rouge Luciana Andrade e Vannick Belchior

Divulgação TV Leste

Uma mistura encantadora de talento, emoção e boa música vai embalar as noites da TV Leste RECORD a partir de 21 de julho com a estreia do Canta Comigo Teen, que terá duas exibições semanais: às terças e quartas-feiras, a partir das 22h30. A sexta temporada do programa reúne no palco jovens de nove a 17 anos em performances marcantes e ecléticas, ao som de diversos ritmos e sucessos nacionais e internacionais que prometem empolgar o painel de 100 jurados.

A atração chega com novidade logo na apresentação: Rafa Brites e Felipe Andreoli. O casal, que tem dois filhos, fala da experiência única de acompanhar de perto tantas revelações na música. “A gente se emociona e tenta cuidar deles com muito carinho, acolhimento. Eu, como mãe, conto tudo para meus filhos; eles ficam felizes em saber. Está sendo muito especial”, revela Rafa.

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Felipe destaca como os participantes, mesmo tão jovens, já sabem lidar bem com o nervosismo e as suas próprias expectativas num segmento tão competitivo. “As crianças e adolescentes têm uma maturidade, uma tranquilidade em receber um não ou uma crítica, uma parceria em torcer pelo colega. Isso dá um alívio pra gente. É uma lição para todos nós. E os jurados têm conhecimento, falam com delicadeza. As crianças têm ajudado muito”, comenta.

Os apresentadores consideram o reality uma oportunidade para a descoberta de uma nova geração musical. “Sentimos que o programa estimula os jovens a terem uma paixão. A arte, a música e o esporte podem tirar as crianças das redes sociais. Meu coração fica muito feliz de, além do show incrível, também estimular crianças e adolescentes a terem paixões”, destaca Rafa.

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Empolgado, Felipe ainda dá um spoiler sobre os perfis de crianças e adolescentes que se apresentam no palco do Canta Teen: “Tem o tímido, o engraçado, o extrovertido, os que falam pouco. Quando chega a hora, eles performam, cantam e se divertem de alguma forma. A principal intenção é curtir. Quem chegou ao programa já é campeão, já está na sua jornada musical. É um prazer fazer parte da história deles dessa maneira. Ficamos com a energia das crianças, com as músicas na cabeça. Espero que o telespectador também tenha essa sensação”.

O Canta Comigo Teen é a versão infanto-juvenil do sucesso internacional All Together Now, formato original da Endemol Shine Group e produção da Endemol Shine Brasil.

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A sexta temporada é apresentada por Rafa Brites e Felipe Andreoli e vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 22h30. A direção-geral é de Marcelo Amiky, com direção do núcleo de realities assinada por Rodrigo Carelli.

Entenda a dinâmica

Em cada episódio, oito novos participantes disputam os três lugares do pódio. O melhor colocado da noite avança direto para a fase das semifinais. Os outros dois candidatos precisam duelar para conquistar a segunda vaga dessa classificatória.

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Além disso, quem conseguir levantar todos os 100 jurados de uma só vez, tanto nas eliminatórias, nos duelos ou na repescagem, já garante classificação automática para a final. No último episódio da temporada, os finalistas voltam ao palco para encarar os jurados. Os três participantes que conquistarem a maior pontuação disputam, em votação popular no R7.com, quem leva o prêmio de R$ 300 mil.

Divulgação TV Leste

Conheça os 100 jurados:

Para avaliar as apresentações dos jovens talentos no palco do Canta Comigo Teen, o programa conta com um time especial e bem eclético de 100 jurados. Alguns já são veteranos no formato, e outros nomes estão chegando para abrilhantar ainda mais a disputa. Dentre os estreantes, estão o cantor e compositor João Suplicy, o ator e cantor Gustavo Daneluz, que ficou famoso após atuar na novela Carrossel; a ex-Rouge Luciana Andrade, o cantor Vinigram, filho de Netinho de Paula, além de Vannick Belchior, filha do cantor e compositor Belchior, que morreu em 2017.

ADRIANA FARIAS - violeira, cantora e apresentadora

ALLAN VILCHES - cantor lírico e finalista do Canta Comigo 4

ALMA THOMAS - cantora

ANA DUTRA - cantora, produtora e apresentadora

ANA PRETA - cantora, compositora e produtora

ANA ZUCATELLI - atriz e jornalista

ANDRÉ MARINHO - cantor, compositor e apresentador

ANDREA RODEGUERO - cantora, diretora e produtora musical

AYSHA BENELLI - atriz, cantora, filha de Simony

BELLI - cantora e dançarina

BOLA - cantor, compositor e produtor musical

BRUNA PAZINATO - atriz e cantora

BRUNO SUTTER - ator, cantor e humorista

CAJU - cantor e produtor

CASTANHA - cantor e compositor

CAIQUE RUDÁ - cantor, compositor e multi-instrumentista

CAMILA FLORENCE - cantora e artista plástica

CARLA CRISTINA - cantora

CARLOS DIAS - ator e cantor

CAROL NAVARRO - musicista

CATIANA GOMES - cantora e fonoaudióloga

CHARLIE DIÉF - cantor

CINTIA CAMILLY - cantora, backing vocal e produtora vocal

CLAU - cantora e compositora

CYZ MENDES - cantora e compositora

DIEGO MORAES - cantor e compositor

ELISA GATTI - cantora, compositora e diretora de criação

FLAVINHA - cantora

GABRIEL FAVA - cantor e compositor

GABRIEL THOMAZ - músico e compositor

GILLIARD - cantor

GINA GARCIA - cantora

GRAÇA CUNHA - cantora

GUI CRUZ - cantor e compositor

GUSTAVO DANELUZ - ator e cantor; participou da novela Carrossel

HELLENO - cantor e vencedor do Canta Comigo 5

HÉLOA - cantora

HENRIQUE MENDONÇA - cantor e compositor geek

HENRIQUE ZÁRATE - cantor, compositor e intérprete

IGOR GODOI - cantor e musicista

ISABELLA GASPARY - cantora

IZY MISTURA - cantor

JACK OLIVEIRA - cantora

JADE SALLES - cantora e compositora

JÃO - cantor e guitarrista

JOÃO SUPLICY - cantor e compositor, irmão de Supla

JULIA ABDUCH - cantora

JULIA REZENDE - cantora e compositora

JULIANA GALBETTI - artista plástica

KYNNIE - cantora e compositora

LAURA CAROLINAH - cantora e atriz

LIVIA CRUZ - cantora e compositora

LORENA ALEXANDRE - cantora

LORENA TUCCI - cantora e atriz

LUCIANA ANDRADE - cantora, compositora, ex-Rouge

LUNA DI - cantora e compositora

MALU CORDIOLI - cantora, atriz e compositora

MANDUCA - professora de música e pianista

MANUELA PEREZ - cantora

MARCIA CASTRO - cantora

MARCOS LANZA - ator e cantor

MARGARETH PIRES - cantora

MARI BELÉM - cantora e apresentadora

MARKINHOS MOURA - cantor

MAYARA PUERTAS - cantora de metal

NALLA - cantora e compositora

NEGRAVAT - cantora lírica, percussionista e locutora

NEILA ABRAHÃO - guitarrista

NINA OLIVEIRA - cantora e compositora

NICHOLAS TORRES - ator, cantor e dublador; atuou na novela Carrossel

NYNA RAMOS - cantora

OVELHA - cantor

PALOMA MARQUES - cantora e compositora

PAMELLA MACHADO - atriz e cantora

PÊ LANZA - cantor; ex-vocalista do grupo Restart

PENELOPY JEAN - drag queen, cover de Lady Gaga e DJ

RAFA RANGEL - cantor e compositor

RAFFAEL FRAGOSO - cantor e influencer

RENATA VERSOLATO - cantora, palhaça e atriz

RICARDO HORA - cantor

ROBINSON MONTEIRO - cantor

ROBSON MOURA - cantor

RODRIGO GARCIA - ator, cantor e dublador

RODRIGO HYPPOLITO - maestro, pianista e compositor

ROSE MC - cantora, compositora e rapper

SABRINA CALDANA - cantora e live vocal

SEBASTIÁN PIRACÉS - cantor

STEPHANY OLIVEIRA - cantora e compositora

TALITA DIAS - cantora

TATÁ MARTINELLI - cantora e professora de música

THAÍDE - rapper e compositor

THAIS KIWI - cantora e compositora

THALITA PERTUZATTI - cantora e atriz

THIAGO GIMENES - diretor e produtor de musicais

THULLA MELO - cantora de soul music

TUTA GUEDES - cantora

VANNICK BELCHIOR - cantora e compositora, filha de Belchior

VINIGRAM - cantor de pagode, filho do cantor Netinho de Paula; participou do reality A Grande Conquista 2

WINA - cantora, DJ, instrumentista e produtora musical

YAZI - cantora e compositora

Multiplataforma

A nova edição do Canta Comigo Teen também vai agitar as redes sociais e multiplataformas da RECORD. O programa estreia no próximo dia 21, mas o aquecimento para mais uma temporada de muitas emoções já começou com o podcast Esquenta Canta Comigo, que seguirá sendo exibido quando a atração estiver no ar.

Comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, o podcast irá ao ar semanalmente no Instagram e na página do reality no portal R7.com, e traz curiosidades, desafios, além de entrevistas exclusivas com jurados e convidados.

A contagem regressiva para o início da batalha musical também está acontecendo nas redes e no R7.com, relembrando os melhores momentos e memes de todas as edições.