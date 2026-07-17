Canta Comigo Teen volta à tela da TV Leste RECORD no dia 21 de julho
Rafa Brites e Felipe Andreoli estreiam na apresentação; jurados ganham nomes como João Suplicy, Vinigram, ex-Rouge Luciana Andrade e Vannick Belchior
Uma mistura encantadora de talento, emoção e boa música vai embalar as noites da TV Leste RECORD a partir de 21 de julho com a estreia do Canta Comigo Teen, que terá duas exibições semanais: às terças e quartas-feiras, a partir das 22h30. A sexta temporada do programa reúne no palco jovens de nove a 17 anos em performances marcantes e ecléticas, ao som de diversos ritmos e sucessos nacionais e internacionais que prometem empolgar o painel de 100 jurados.
A atração chega com novidade logo na apresentação: Rafa Brites e Felipe Andreoli. O casal, que tem dois filhos, fala da experiência única de acompanhar de perto tantas revelações na música. “A gente se emociona e tenta cuidar deles com muito carinho, acolhimento. Eu, como mãe, conto tudo para meus filhos; eles ficam felizes em saber. Está sendo muito especial”, revela Rafa.
Felipe destaca como os participantes, mesmo tão jovens, já sabem lidar bem com o nervosismo e as suas próprias expectativas num segmento tão competitivo. “As crianças e adolescentes têm uma maturidade, uma tranquilidade em receber um não ou uma crítica, uma parceria em torcer pelo colega. Isso dá um alívio pra gente. É uma lição para todos nós. E os jurados têm conhecimento, falam com delicadeza. As crianças têm ajudado muito”, comenta.
Os apresentadores consideram o reality uma oportunidade para a descoberta de uma nova geração musical. “Sentimos que o programa estimula os jovens a terem uma paixão. A arte, a música e o esporte podem tirar as crianças das redes sociais. Meu coração fica muito feliz de, além do show incrível, também estimular crianças e adolescentes a terem paixões”, destaca Rafa.
Empolgado, Felipe ainda dá um spoiler sobre os perfis de crianças e adolescentes que se apresentam no palco do Canta Teen: “Tem o tímido, o engraçado, o extrovertido, os que falam pouco. Quando chega a hora, eles performam, cantam e se divertem de alguma forma. A principal intenção é curtir. Quem chegou ao programa já é campeão, já está na sua jornada musical. É um prazer fazer parte da história deles dessa maneira. Ficamos com a energia das crianças, com as músicas na cabeça. Espero que o telespectador também tenha essa sensação”.
O Canta Comigo Teen é a versão infanto-juvenil do sucesso internacional All Together Now, formato original da Endemol Shine Group e produção da Endemol Shine Brasil.
A sexta temporada é apresentada por Rafa Brites e Felipe Andreoli e vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 22h30. A direção-geral é de Marcelo Amiky, com direção do núcleo de realities assinada por Rodrigo Carelli.
Entenda a dinâmica
Em cada episódio, oito novos participantes disputam os três lugares do pódio. O melhor colocado da noite avança direto para a fase das semifinais. Os outros dois candidatos precisam duelar para conquistar a segunda vaga dessa classificatória.
Além disso, quem conseguir levantar todos os 100 jurados de uma só vez, tanto nas eliminatórias, nos duelos ou na repescagem, já garante classificação automática para a final. No último episódio da temporada, os finalistas voltam ao palco para encarar os jurados. Os três participantes que conquistarem a maior pontuação disputam, em votação popular no R7.com, quem leva o prêmio de R$ 300 mil.
Conheça os 100 jurados:
Para avaliar as apresentações dos jovens talentos no palco do Canta Comigo Teen, o programa conta com um time especial e bem eclético de 100 jurados. Alguns já são veteranos no formato, e outros nomes estão chegando para abrilhantar ainda mais a disputa. Dentre os estreantes, estão o cantor e compositor João Suplicy, o ator e cantor Gustavo Daneluz, que ficou famoso após atuar na novela Carrossel; a ex-Rouge Luciana Andrade, o cantor Vinigram, filho de Netinho de Paula, além de Vannick Belchior, filha do cantor e compositor Belchior, que morreu em 2017.
- ADRIANA FARIAS - violeira, cantora e apresentadora
- ALLAN VILCHES - cantor lírico e finalista do Canta Comigo 4
- ALMA THOMAS - cantora
- ANA DUTRA - cantora, produtora e apresentadora
- ANA PRETA - cantora, compositora e produtora
- ANA ZUCATELLI - atriz e jornalista
- ANDRÉ MARINHO - cantor, compositor e apresentador
- ANDREA RODEGUERO - cantora, diretora e produtora musical
- AYSHA BENELLI - atriz, cantora, filha de Simony
- BELLI - cantora e dançarina
- BOLA - cantor, compositor e produtor musical
- BRUNA PAZINATO - atriz e cantora
- BRUNO SUTTER - ator, cantor e humorista
- CAJU - cantor e produtor
- CASTANHA - cantor e compositor
- CAIQUE RUDÁ - cantor, compositor e multi-instrumentista
- CAMILA FLORENCE - cantora e artista plástica
- CARLA CRISTINA - cantora
- CARLOS DIAS - ator e cantor
- CAROL NAVARRO - musicista
- CATIANA GOMES - cantora e fonoaudióloga
- CHARLIE DIÉF - cantor
- CINTIA CAMILLY - cantora, backing vocal e produtora vocal
- CLAU - cantora e compositora
- CYZ MENDES - cantora e compositora
- DIEGO MORAES - cantor e compositor
- ELISA GATTI - cantora, compositora e diretora de criação
- FLAVINHA - cantora
- GABRIEL FAVA - cantor e compositor
- GABRIEL THOMAZ - músico e compositor
- GILLIARD - cantor
- GINA GARCIA - cantora
- GRAÇA CUNHA - cantora
- GUI CRUZ - cantor e compositor
- GUSTAVO DANELUZ - ator e cantor; participou da novela Carrossel
- HELLENO - cantor e vencedor do Canta Comigo 5
- HÉLOA - cantora
- HENRIQUE MENDONÇA - cantor e compositor geek
- HENRIQUE ZÁRATE - cantor, compositor e intérprete
- IGOR GODOI - cantor e musicista
- ISABELLA GASPARY - cantora
- IZY MISTURA - cantor
- JACK OLIVEIRA - cantora
- JADE SALLES - cantora e compositora
- JÃO - cantor e guitarrista
- JOÃO SUPLICY - cantor e compositor, irmão de Supla
- JULIA ABDUCH - cantora
- JULIA REZENDE - cantora e compositora
- JULIANA GALBETTI - artista plástica
- KYNNIE - cantora e compositora
- LAURA CAROLINAH - cantora e atriz
- LIVIA CRUZ - cantora e compositora
- LORENA ALEXANDRE - cantora
- LORENA TUCCI - cantora e atriz
- LUCIANA ANDRADE - cantora, compositora, ex-Rouge
- LUNA DI - cantora e compositora
- MALU CORDIOLI - cantora, atriz e compositora
- MANDUCA - professora de música e pianista
- MANUELA PEREZ - cantora
- MARCIA CASTRO - cantora
- MARCOS LANZA - ator e cantor
- MARGARETH PIRES - cantora
- MARI BELÉM - cantora e apresentadora
- MARKINHOS MOURA - cantor
- MAYARA PUERTAS - cantora de metal
- NALLA - cantora e compositora
- NEGRAVAT - cantora lírica, percussionista e locutora
- NEILA ABRAHÃO - guitarrista
- NINA OLIVEIRA - cantora e compositora
- NICHOLAS TORRES - ator, cantor e dublador; atuou na novela Carrossel
- NYNA RAMOS - cantora
- OVELHA - cantor
- PALOMA MARQUES - cantora e compositora
- PAMELLA MACHADO - atriz e cantora
- PÊ LANZA - cantor; ex-vocalista do grupo Restart
- PENELOPY JEAN - drag queen, cover de Lady Gaga e DJ
- RAFA RANGEL - cantor e compositor
- RAFFAEL FRAGOSO - cantor e influencer
- RENATA VERSOLATO - cantora, palhaça e atriz
- RICARDO HORA - cantor
- ROBINSON MONTEIRO - cantor
- ROBSON MOURA - cantor
- RODRIGO GARCIA - ator, cantor e dublador
- RODRIGO HYPPOLITO - maestro, pianista e compositor
- ROSE MC - cantora, compositora e rapper
- SABRINA CALDANA - cantora e live vocal
- SEBASTIÁN PIRACÉS - cantor
- STEPHANY OLIVEIRA - cantora e compositora
- TALITA DIAS - cantora
- TATÁ MARTINELLI - cantora e professora de música
- THAÍDE - rapper e compositor
- THAIS KIWI - cantora e compositora
- THALITA PERTUZATTI - cantora e atriz
- THIAGO GIMENES - diretor e produtor de musicais
- THULLA MELO - cantora de soul music
- TUTA GUEDES - cantora
- VANNICK BELCHIOR - cantora e compositora, filha de Belchior
- VINIGRAM - cantor de pagode, filho do cantor Netinho de Paula; participou do reality A Grande Conquista 2
- WINA - cantora, DJ, instrumentista e produtora musical
- YAZI - cantora e compositora
Multiplataforma
A nova edição do Canta Comigo Teen também vai agitar as redes sociais e multiplataformas da RECORD. O programa estreia no próximo dia 21, mas o aquecimento para mais uma temporada de muitas emoções já começou com o podcast Esquenta Canta Comigo, que seguirá sendo exibido quando a atração estiver no ar.
Comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, o podcast irá ao ar semanalmente no Instagram e na página do reality no portal R7.com, e traz curiosidades, desafios, além de entrevistas exclusivas com jurados e convidados.
A contagem regressiva para o início da batalha musical também está acontecendo nas redes e no R7.com, relembrando os melhores momentos e memes de todas as edições.
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