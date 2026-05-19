Morar360 estreia na TV Leste com proposta inovadora e olhar ampliado sobre o universo do morar Afiliada da RECORD inicia o programa no sábado (23/05) para todo o Leste e Nordeste de MG

Divulgação TV Leste Foto: Morar360|Cleuzany Lott

Um em cada oito endereços no Brasil já está dentro de um condomínio. O dado revela uma transformação importante na forma como vivemos — e é justamente por isso que esse será o ponto de partida do Morar360, novo programa que estreia neste sábado, dia 23 de maio, às 12h, na TV Leste, afiliada RECORD.

Apesar de abrir a temporada com o tema condomínios, a proposta do Morar360 vai muito além. O programa nasce com um olhar abrangente sobre o universo da construção civil e da vida em sociedade, abordando desde a concepção de um imóvel até a experiência de morar, conviver e investir.

‌



Com formato de podcast na TV, o Morar360 traz conversas diretas, acessíveis e relevantes sobre temas como construção, segurança, valorização imobiliária, convivência, arquitetura, tecnologia e qualidade de vida. A proposta é conectar informação e prática, traduzindo assuntos técnicos em conteúdos que impactam o dia a dia das pessoas e auxiliam na tomada de decisões.

A estreia contará com a participação de Rodrigo Karpat, uma das principais referências do país em Direito Condominial, trazendo reflexões sobre os desafios e as transformações da vida em condomínios — hoje um dos principais retratos do modo de viver contemporâneo.

‌



Idealizado e apresentado por Cleuzany Lott, advogada especialista em Direito Condominial, síndica profissional e jornalista, o Morar360 surge para preencher uma lacuna na programação regional, dialogando com um setor em constante crescimento e com um público cada vez mais interessado em morar melhor, investir com segurança e valorizar seu patrimônio.

Mais do que um programa, o Morar360 se propõe a ser um espaço de informação, conexão e valorização de um dos mercados mais relevantes da atualidade — mostrando que morar bem não é apenas uma escolha, mas uma construção contínua.