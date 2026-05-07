Brasileirão 2026: TV Leste transmite Vasco x Athletico-PR neste domingo (10) Confronto pela 15ª rodada do Brasileirão começa às 20h na afiliada RECORD para todo o Leste e Nordeste de MG

Divulgação TV Leste Foto: André Durão

Neste domingo (10), a TV Leste RECORD transmite, a partir das 20h, o confronto entre Vasco x Athetico-PR, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com exclusividade na TV aberta para o Leste e Nordeste de Minas Gerais. As equipes se encaram no estádio São Januário no Rio de Janeiro (RJ). Em parceria com o Desimpedidos, a partida também poderá ser acompanhada nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

O Cruzmaltino quer aproveitar o empate no clássico carioca contra o Flamengo em 2x2 na última rodada para embalar no Brasileirão e se afastar da parte de baixo da tabela. O Vasco está na 13ª colocação com 17 pontos.

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Já o Furacão precisa se recuperar do tropeço em casa na última rodada, quando empatou em 0x0 com o Grêmio. O rubro negro da Baixada segue na briga pelo G-4 com 23 pontos e na 5ª posição na tabela.

Não perca! Vasco x Athetico-PR se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão neste domingo (10), às 20h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 20h, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.

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Retrospecto

O confronto entre Vasco e Athletico Paranaense já ocorreu 54 vezes. O retrospecto geral aponta 22 vitórias do time carioca, 18 do clube paranaense e 14 empates.

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Jogando em São Januário, o Vasco apresenta vantagem ainda maior. Em 25 partidas como mandante, o clube venceu 16 vezes, empatou sete e perdeu apenas duas.