Brasileirão: TV Leste transmite Cruzeiro x Grêmio neste sábado (18) Transmissão da partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro começa às 20h na afiliada RECORD

Crédito: Lucas Bubols/Cruzeiro/Divulgação

A TV Leste exibe neste sábado (18) mais um jogão pelo Campeonato Brasileiro 2026. A partida entre Cruzeiro e Grêmio, válida pela décima segunda rodada do Brasileirão, será transmitida a partir das 20h, na TV aberta, pelo R7.com e pelo RecordPlus.

O Cabuloso vem de derrota no Mineirão na Libertadores por 2 a 1 para a Universidad Católica-CHI. A Raposa encontra-se na 17ª colocação, na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 10 pontos conquistados. O Tricolor chega a Belo Horizonte (MG) após vencer o Deportivo Riestra-ARG por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. O time gaúcho ocupa o 12º lugar com 13 pontos.

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O atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, com um problema no púbis, não tem previsão de retorno ao time de Artur Jorge. Além dele, Cássio, Sinisterra e Marquinhos estão entregues ao departamento médico.

O zagueiro Viery, consolidado no time titular do Grêmio, é a grande baixa no elenco de Luís Castro. O defensor cumpre suspensão após expulsão no Gre-Nal. Atletas como Marlon, João Pedro, Willian e Villasanti seguem de fora por conta de motivos físicos.

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A transmissão na TV Leste, afiliada RECORD, promete levar todas as emoções de mais um capítulo do Brasileirão para os torcedores do Leste e Nordeste de Minas Gerais.

Provável escalação do Cruzeiro

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Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Silva ou Lucas Romero), Christian e Gerson; Wanderson, Matheus Pereira e Villarreal.

Provável escalação do Grêmio

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Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur e Nardoni; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.