Com patrocínio da TV Leste, Conexão Elas movimenta o empreendedorismo feminino em GV Evento com apresentação da afiliada RECORD discutiu networking, crescimento e troca de experiências entre empreendedoras

Divulgação TV Leste foto: Luiz Siqueira

Governador Valadares (MG) recebeu, no último sábado (25), a quarta edição do Conexão Elas 2026, evento voltado ao empreendedorismo feminino que vem sendo realizado na cidade e já integra o calendário de encontros do setor na região. A edição deste ano teve como tema “A força das conexões: estratégias de networking para expansão dos negócios”.

A proposta do encontro foi reunir mulheres empreendedoras e profissionais de diferentes áreas para discutir estratégias de relacionamento e fortalecimento de redes de contato no ambiente de negócios, com foco em posicionamento, presença e crescimento no mercado.

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Divulgação TV Leste foto: Luiz Siqueira

A programação contou com o painel “Vozes que inspiram: experiências reais e o valor do conhecimento compartilhado”, que promoveu a troca de experiências entre participantes com trajetórias já consolidadas em diversas áreas de atuação. O debate abordou vivências profissionais e a importância do compartilhamento de conhecimento como ferramenta de desenvolvimento.

Divulgação TV Leste foto: Luiz Siqueira

O Conexão Elas 2026 teve ainda o apoio de entidades como associações, câmaras, federações industriais, sindicatos e serviços, como o DIÁRIO DO RIO DOCE, integrante do Sistema Leste de Comunicação e patrocínio da TV Leste RECORD.