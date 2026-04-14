Super Tela impulsiona audiência e resultados na TV Leste Programa na afiliada RECORD é vice-líder em Governador Valadares com 17% de share e amplia oportunidades para marcas no horário nobre

Divulgação TV Leste

O desempenho do programa Super Tela reafirma a força da programação da TV Leste e da RECORD nas noites de sábado em Governador Valadares (MG). Com 17% de participação de audiência, a atração consolida a vice-liderança na praça, alcançando um resultado quase três vezes superior ao SBT no mesmo horário.

Para os telespectadores são exibidos filmes de ação, suspense e grandes sucessos do cinema. Mas o Super Tela vai além do entretenimento: torna-se uma vitrine estratégica para marcas que buscam visibilidade em horário nobre, com alto alcance e forte conexão com o público regional.

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Para empresários e anunciantes, o cenário é favorável para investir em mídia qualificada, aliando credibilidade, impacto e retorno comprovado por meio de uma programação consolidada.

De acordo com Rodrigo L. Gualberto, Diretor-Sócio da TV Leste, os resultados reforçam a relevância do programa para o mercado: “O desempenho do Super Tela demonstra a confiança do público na nossa programação e evidencia o potencial que a TV Leste oferece para as marcas que desejam se destacar com consistência e alcance regional.”

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Liderança e compromisso com o Leste de Minas

Com 42 anos de atuação, a TV Leste é referência em comunicação no Leste e Nordeste de Minas Gerais. A emissora alcança 188 municípios, cerca de 1 milhão de residências e aproximadamente 3 milhões de pessoas, segundo o Atlas de Cobertura RECORD (abril/2025).

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A produção local inclui 96 horas mensais de jornalismo ao vivo, com programas como Balanço Geral e MG Record, além da valorização de conteúdos regionais por meio de produções independentes, como o TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale e Super Vale. A emissora também contribui diretamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região, gerando mais de 80 empregos diretos.

Fonte: IBOPE | INSTAR ANALYTICS | GOVERNADOR VALADARES | 05 A 11/06/25 | DOMICILIAR | SÁBADO - 23H ÀS 25H | SHR% - DADOS ARREDONDADOS.