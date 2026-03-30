Caça aos Ovos da TV Leste leva alegria em Governador Valadares Evento gratuito da afiliada RECORD reuniu crianças e famílias em um momento especial de Páscoa, com brincadeiras, chocolate e muita interação

Divulgação TV Leste

A Páscoa ganhou um significado ainda mais especial no Leste de Minas com a realização da “Caça aos Ovos da TV Leste”, promovida em parceria com uma loja de chocolate do bairro Lagoa Santa, em Governador Valadares (MG). O evento aconteceu na última sexta-feira (27), na Praça Getúlio Vargas, no bairro de Lourdes, reunindo dezenas de crianças e suas famílias em um momento de alegria, integração e diversão gratuita.

Pensado especialmente para o público infantil, o evento proporcionou uma experiência lúdica e inclusiva, com atividades como pintura facial, presença do coelhinho da Páscoa e uma animada dinâmica de caça aos vouchers espalhados pela praça, que garantiam a troca por ovos de chocolate. A participação ativa dos pais também marcou a ação, acompanhando e incentivando os pequenos durante toda a programação.

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A iniciativa contou ainda com a cobertura da TV Leste, além da presença do apresentador do MG Record, Welington Senna, equipes dos setores comercial e de marketing da emissora, estrutura com tenda institucional da emissora e o stands da loja de chocolate, fortalecendo a parceria entre comunicação e iniciativa privada em prol da comunidade.

De acordo com Yuri Coelho, analista de marketing da TV Leste, a proposta do evento vai além do entretenimento. “É um evento onde estamos levando alegria, diversão e oportunidades para crianças que, muitas vezes, não têm acesso a esse tipo de momento. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência gratuita e inesquecível. Agradecemos pela parceria e esperamos realizar muitas outras ações ao longo do ano”, destacou.

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Para a empresária Lucimar Mata, a emoção do evento é contagiante. “A alegria de ver o sorriso no rosto das crianças já vale tudo. A gente acaba virando criança de novo. É muito gratificante participar de um momento como esse”, afirmou.

A “Caça aos Ovos da TV Leste” reforça o compromisso da emissora com ações sociais e comunitárias, promovendo experiências que aproximam a população e celebram datas especiais com inclusão, solidariedade e alegria.