Brasileirão: TV Leste transmite Coritiba x Fluminense neste sábado (4) Transmissão da partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro começa às 20h na afiliada RECORD

Divulgação TV Leste R7

A TV Leste exibe neste sábado (4) mais um grande confronto do Campeonato Brasileiro. A partida entre Coritiba e Fluminense, válida pela décima rodada da competição, será transmitida a partir das 20h, na TV aberta, pelo R7.com e pelo RecordPlus.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que vêm se destacando neste início de campeonato. O Fluminense briga pelas primeiras posições e ocupa atualmente a vice-liderança, com 19 pontos, após vitória convincente por 3 a 1 sobre o Corinthians no Maracanã. Já o Coritiba, recém-promovido à elite nacional, soma 14 pontos e aparece na sétima posição na tabela, sonhando até mesmo com uma aproximação do G-4.

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A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), com bola rolando às 20h30.

Situação das equipes

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O Coritiba pode ter o retorno do zagueiro Maicon, que cumpriu suspensão. Por outro lado, Breno Lopes e Wallisson são dúvidas, enquanto Lavega está suspenso. Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues seguem fora, em recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Coritiba:Pedro Rangel; JP Chermont, Jacy, Maicon e Bruno Melo; Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

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No Fluminense, o técnico Luis Zubeldía não contará com Lucho Acosta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Reis, Nonato e Bernal também desfalcam a equipe. Em contrapartida, Canobbio retorna ao time.

Provável escalação do Fluminense:Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Savarino (Ganso); Canobbio, Serna e John Kennedy.

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A transmissão na TV Leste, afiliada RECORD, promete levar todas as emoções de mais um capítulo do Brasileirão para os torcedores do Leste e Nordeste de Minas Gerais.