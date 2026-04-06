Executiva de Contas da TV Leste e Gerente Comercial do DRD é destaque no Conexão Elas 2026 O “Conexão Elas 2026” conta com patrocínio master e apresentação da TV Leste, afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Governador Valadares (MG) se prepara para receber, no dia 25 de abril, a 4ª edição do “Conexão Elas”, considerado o maior evento de empreendedorismo feminino do Leste de Minas. A programação acontece das 13h às 20h, na Casa do Médico, reunindo mulheres que buscam crescimento profissional, posicionamento de marca e expansão de negócios por meio de conteúdo estratégico, networking e oportunidades concretas.

Consolidado como um dos principais movimentos voltados ao empreendedorismo feminino na região, o evento traz uma programação diversificada, com destaque para o painel “Vozes que Inspiram: Experiências Reais e o Valor do Conhecimento Compartilhado”. A proposta é apresentar trajetórias consistentes e inspiradoras de mulheres que se destacam em diferentes áreas de atuação.

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Entre os nomes confirmados, a participação de Sheila Bicalho ganha relevância especial. Colunista social, gerente comercial do Diário do Rio Doce e executiva de contas da TV Leste RECORD (patrocinadora master do evento), Sheila leva ao painel sua experiência consolidada nas áreas de comunicação, mídia e gestão. Com uma carreira construída entre o setor financeiro e a comunicação, ela acumula vivência em funções administrativas, comerciais e de relacionamento, além de atuação em gestão e desenvolvimento de negócios. Bacharel em Administração de Empresas e com MBA Executivo em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, também já atuou como docente na área de gestão. A presença de Sheila simboliza a conexão entre comunicação estratégica e crescimento empresarial, pilares essenciais para mulheres que desejam ampliar sua atuação no mercado.

Divulgação TV Leste Fotos: Juliana Pio

O painel também contará com a participação de outras profissionais de destaque. A psicóloga clínica Ana Angélica Leão, com mais de 25 anos de experiência, traz sua bagagem nas áreas de comportamento, liderança e desenvolvimento humano. Já Clébia de Sá Torres, gerente geral do Banco do Nordeste, compartilha uma trajetória marcada por superação e liderança no setor financeiro, com forte atuação no desenvolvimento regional. Completa o time Laíse Damasceno, empresária e consultora com atuação estratégica na construção civil e no desenvolvimento de negócios, incluindo formação internacional e participação em diferentes empreendimentos.

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Outro momento aguardado da programação é a palestra de Carol Portilho, jornalista e referência nacional em comunicação estratégica, posicionamento e autoridade. Com mais de uma década de atuação e mais de 45 mil alunos impactados, ela promete levar ao público um conteúdo prático, voltado para mulheres que desejam se comunicar com clareza e alcançar resultados.

O “Conexão Elas 2026” conta como uns dos patrocinadores masters da TV Leste RECORD, além da realização de importantes entidades como associações, câmaras, federações industriais, sindicatos e serviços.

Os ingressos já estão no terceiro lote, no valor de R$ 100, com vagas limitadas. As interessadas podem garantir participação de forma on-line, ou presencialmente em Governador Valadares, na Avenida JK, nº 1074, no bairro Vila Bretas, das 8h30 às 17h.