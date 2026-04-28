Após sucesso internacional, novela Jesus retorna à tela da TV Leste RECORD A superprodução da RECORD já conquistou sucesso em diversos países ao redor do mundo

Divulgação TV Leste

A novela Jesus está de volta às telas da TV Leste RECORD. A superprodução da RECORD que retornou nesta segunda-feira (27), às 15h30, já conquistou sucesso em diversos países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, alcançou o primeiro lugar de audiência, enquanto em Portugal bateu recordes de espectadores. A repercussão também chegou a Angola e Moçambique, onde foi assistida por cerca de seis milhões de pessoas.

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A trama retrata a vida do Messias desde seu nascimento até sua missão de salvar a humanidade. Não perca: novela Jesus é toda segunda-feira, às 15h30 na TV Leste, afiliada RECORD!