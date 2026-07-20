TV Leste RECORD participa da Etapa Minas Gerais do Prêmio Sebrae de Jornalismo Afiliada RECORD teve quatro matérias sobre empreendedorismo aprovadas para participar da premiação

Divulgação TV Leste

A 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) encerrou as inscrições para matérias que abordem o empreendedorismo de pequenos negócios no Brasil: impactos, desafios, avanços e relevância. As inscrições foram realizadas em quatro categorias para profissionais de imprensa – Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, além da categoria especial Jornalismo Universitário. A TV Leste RECORD, com cobertura em 188 cidades do Leste e Nordeste de Minas Gerais, participa da premiação, onde obteve a aprovação de quatro matérias selecionadas para concorrer ao prêmio.

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As matérias aprovadas foram: Divino das Laranjeiras: Programa fortalece feira da agricultura familiar; De volta pra casa: Mineiros transformam experiência no exterior em negócios no Brasil; Mercado de trabalho: Empreendedores oferecem serviços personalizados e fidelizam clientes; Número de pequenas empresas abertas em todo o país em vários segmentos cresceu 36% em GV.

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“Recebemos essa notícia com muita alegria e orgulho. Ter quatro reportagens da TV Leste RECORD aprovadas para representar nossa emissora na Etapa Minas Gerais do Prêmio Sebrae de Jornalismo é um reconhecimento ao compromisso da nossa equipe com um jornalismo de qualidade, que valoriza histórias reais e evidencia a força do empreendedorismo em nossa região”, disse o Diretor de Jornalismo da TV Leste, Nery Albuquerque Júnior.

Nery comentou também sobre a dedicação da equipe e a contribuição dos conteúdos jornalísticos para a região. “Parabenizo todos os profissionais envolvidos nessas produções. Esse resultado reforça que estamos no caminho certo, produzindo conteúdo relevante, com impacto social e que contribui para o desenvolvimento do Leste e Nordeste de Minas Gerais. Independentemente do resultado final da premiação, já nos sentimos vencedores por levar essas histórias tão importantes para um reconhecimento estadual.”

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A etapa Minas Gerais distribuirá o total de R$ 114 mil. Os primeiros colocados das categorias principais (texto, áudio, vídeo e foto) receberão: 1º lugar – R$ 12.000,00; 2º lugar – R$ 9.000,00, e 3º lugar – R$ 6.000,00. E na categoria especial o prêmio será: 1º lugar – R$ 3.000,00, 2º lugar – R$ 2.000,00, e 3º lugar R$ 1.000,00.

Podem concorrer conteúdos veiculados de 9 de junho de 2025 a 7 de junho de 2026, o que ampliou a oportunidade para jornalistas e estudantes participarem da premiação. Cada candidato teve a oportunidade de inscrever até três trabalhos, sem limite por veículo de imprensa ou instituição de ensino.

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Em 2025, Minas Gerais foi o 2º Estado com o maior número de inscrições. Foram 288 trabalhos inscritos nas cinco categorias da premiação – Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Em todo o Brasil, foram 3.442 matérias inscritas, 12% a mais que o ano anterior (3.076).

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Recorde de inscrições

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O Prêmio Sebrae de Jornalismo bateu seu recorde de inscrições pela 4ª vez consecutiva em 2026, alcançando a marca de 3.759 trabalhos inscritos. Esse número representa um crescimento de quase 10% em relação ao ano anterior.

Em Minas, foram 306 trabalhos inscritos, 2º estado com maior número de inscrições, atrás somente de São Paulo.

As próximas fases da competição incluem a etapa estadual (agosto), regional (setembro), nacional (outubro) e a cerimônia de premiação em Brasília (novembro).

Sobre a premiação

Criado pelo Sebrae, o PSJ está na 13ª edição e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e universitários de todo o Brasil que abordam o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.

O prêmio será realizado em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

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