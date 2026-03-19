Jornal da Record mantém vice-liderança de audiência em Governador Valadares, aponta Kantar Ibope Telejornal exibido pela TV Leste, afiliada RECORD alcança 10% de participação e registra desempenho duas vezes superior a terceira colocada

Divulgação TV Leste

Governador Valadares (MG) – O Jornal da Record segue consolidando sua força em Governador Valadares. De acordo com dados do Kantar IBOPE Media, o telejornal, exibido pela TV Leste, afiliada RECORD para o Leste e Nordeste de Minas Gerais, ocupa a segunda colocação em audiência na cidade, com 10% de participação, registrando o dobro do desempenho em relação a terceira emissora no mesmo período.

Divulgação TV Leste

Apresentado por Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy, o Jornal da Record leva diariamente ao público informação com credibilidade, análise qualificada e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Na TV Leste, o telejornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19h55, e aos sábados, às 19h45.

‌



Além da relevância editorial, os números reforçam o potencial do programa como plataforma estratégica para o mercado publicitário, oferecendo aos anunciantes a oportunidade de alcançar milhares de telespectadores em Governador Valadares e em toda a região Leste e Nordeste de Minas Gerais.

Para Rodrigo L. Gualberto, Diretor-Sócio da TV Leste, os resultados refletem um trabalho consistente e conectado com o público e o mercado. “Esses números comprovam que o Jornal da Record aqui na TV Leste e em Governador Valadares está no caminho certo, entregando conteúdo de qualidade, com credibilidade e alinhado aos interesses da nossa audiência. É um resultado que reforça também a confiança do mercado na força da nossa programação”, destaca.

‌



Liderança e compromisso com o Leste de Minas

Com 42 anos de atuação, a TV Leste é referência em comunicação no Leste e Nordeste de Minas Gerais. A emissora alcança 188 municípios, cerca de 1 milhão de residências e aproximadamente 3 milhões de pessoas, segundo o Atlas de Cobertura RECORD (abril/2025).

‌



A produção local inclui 96 horas mensais de jornalismo ao vivo, com programas como Balanço Geral e MG Record, além da valorização de conteúdos regionais por meio de produções independentes, como o TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale e Super Vale. A emissora também contribui diretamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região, gerando mais de 80 empregos diretos.

Fonte: Kantar IBOPE Media | Instar Analytics | Governador Valadares | 05 a 11/06/2025 | Domiciliar | Seg a sex | 20h às 21h | RAT% e SHR% (dados arredondados).