TV Leste RECORD transmite Corinthians x Flamengo neste domingo (22) pelo Brasileirão Duelo entre os times com as duas maiores torcidas do país será pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Divulgação TV Leste Crédito: R7

A TV Leste RECORD exibe neste domingo (22), a partir das 20h, o confronto entre Corinthians e Flamengo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão exclusiva na TV aberta para o Leste e Nordeste de Minas Gerais, além da exibição nacional pela RECORD.

As plataformas digitais R7.com e RecordPlus também transmitem o duelo, ampliando o acesso dos torcedores. Em parceria com o Desimpedidos, o jogo ainda poderá ser acompanhado pelas redes sociais.

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Em 9º lugar com 9 pontos na tabela do Brasileirão, o Corinthians entra em campo na capital paulista após empatar na última rodada em 0x0 com a Chapecoense, em Chapecó (SC). Já o Flamengo, 4º colocado com 13 pontos e um jogo a menos na tabela, entra em campo tentando se aproximar das primeiras colocações. O time carioca vem de vitória por 3x0 contra o Remo na última rodada no Maracanã.

Fique ligado! Você acompanha todos os lances de Corinthians e Flamengo neste domingo (22), a partir das 20h, com transmissão da TV Leste RECORD, R7.com e RecordPlus.