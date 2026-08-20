Chapecoense x São Paulo: TV Leste RECORD transmite o jogo neste domingo (23) Partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão começa às 18h para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

Pela 24ª rodada do Brasileirão, a bola rola para Chapecoense x São Paulo neste domingo (23), com transmissão exclusiva da TV Leste na TV aberta para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais e para todo o Brasil pela RECORD, a partir das 18h. O R7.com e o RecordPlus também exibem o duelo.

A narração do jogo será de Cleber Machado, os comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola, e a apresentação de Paloma Tocci e Bruno Laurence. Direto do gramado da Arena Condá, estarão os repórteres Jean Brandão e Duda Gonçalves.

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Chapecoense

A Chapecoense entra em campo pressionada pela situação na tabela. Com apenas uma vitória em 22 partidas, a equipe catarinense soma 11 pontos e ocupa a última colocação do Brasileirão. Até aqui, são oito empates e 13 derrotas, desempenho que resulta em apenas 14% de aproveitamento.

No setor ofensivo, o Verdão do Oeste também enfrenta dificuldades. Com 23 gols marcados, divide com Vasco e Vitória o posto de pior ataque da competição. Além disso, tem a defesa mais vazada do campeonato, com 46 gols sofridos.

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Apesar da campanha complicada, o time busca aproveitar o fator casa para iniciar uma reação e manter viva a esperança de escapar do rebaixamento nas rodadas finais.

São Paulo

Do outro lado, o Tricolor Paulista chega a Chapecó determinado a encerrar um jejum de nove partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro e confiante após garantir, no meio da semana, a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

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Na 13ª colocação, o São Paulo soma 27 pontos em 22 jogos, com sete vitórias, seis empates e nove derrotas. No ataque, Calleri e Luciano são os destaques da equipe no Brasileirão, com sete e seis gols marcados, respectivamente.

Não perca! Chapecoense e São Paulo se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão neste domingo (23), às 18h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 17h30, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.