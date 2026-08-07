“Nossa história é feita por você”: TV Leste RECORD completa 43 anos Afiliada RECORD celebra mais um aniversário com cobertura em 188 cidades no Leste de MG e com transmissão ampliada para 190 municípios pela parabólica digital.

Divulgação TV Leste

A TV Leste RECORD celebrou, na última quarta-feira (5), seus 43 anos de história reafirmando o compromisso com a informação de qualidade, o entretenimento e a proximidade com os telespectadores. Ao longo de mais de quatro décadas, a emissora consolidou sua presença como um dos principais veículos de comunicação do Leste e Nordeste de Minas Gerais, levando conteúdo regional e programação de qualidade para milhões de pessoas.

Neste novo ciclo, a emissora comemora importantes conquistas. Além da cobertura em 188 municípios por meio do sinal terrestre, a TV Leste ampliou sua presença na parabólica digital, passando a alcançar 190 municípios pelo canal 7. Com isso, fortalece ainda mais sua conexão com o público e amplia as oportunidades para anunciantes que buscam uma comunicação regional de grande alcance.

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Segundo o Atlas de Cobertura RECORD (abril de 2025), a TV Leste está presente em aproximadamente 1 milhão de residências, alcançando cerca de 3 milhões de pessoas, números que reforçam sua relevância para o mercado publicitário e sua posição estratégica na região.

A comemoração dos 43 anos também reuniu os mais de 80 colaboradores da emissora em um momento especial, com bolo, cupcakes, cartões comemorativos e o tradicional “Parabéns” ao vivo no Balanço Geral, apresentado por Saulo Bernardo. A data ainda foi marcada por mensagens nas redes sociais da TV Leste, entre eles os profissionais com mais tempo de trabalho na emissora e mensagens de carinho dos telespectadores.

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43 anos com homenagem da RECORD e ações personalizadas

Homenagens da RECORD também aconteceram durante a primeira semana de agosto, ao vivo no Balanço Geral e MG Record, com participações do apresentador do Jornal da Record, Eduardo Ribeiro, de Reinaldo Gottino, do Cidade Alerta, e dos apresentadores Renata Alves e Celso Zucatelli, do Hoje em Dia.

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Como parte das celebrações, a TV Leste lançou um selo comemorativo de 43 anos, renovou sua identidade visual nas plataformas digitais, desenvolveu novos materiais para conteúdos online, como vídeos e reels, implantou novos wallpapers internos para os colaboradores e prepara a chegada de novos uniformes, atendendo a um desejo da equipe.

Investimentos e credibilidade no jornalismo

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Os investimentos realizados nos últimos anos também refletem o momento de crescimento da emissora. A inauguração nos últimos anos do moderno estúdio em tecnologia 4K, que recebeu investimento de aproximadamente meio milhão de reais, trouxe uma nova experiência visual para os programas Balanço Geral e MG Record, apresentados por Saulo Bernardo e Welington Senna. O resultado é percebido também na audiência, com os telejornais consolidando a vice-liderança em suas faixas de exibição.

O jornalismo regional permanece como um dos principais pilares da TV Leste. São 96 horas mensais de programação jornalística ao vivo, com o Balanço Geral, às 11h30, e o MG Record, às 18h55, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a emissora exibe o programa Morar360, além da programação da RECORD e produções independentes que valorizam o conteúdo regional (TV Car, Top TV, IURD TV, Nosso Tempo, TV Univale e Super Vale).

Ao completar 43 anos, a TV Leste RECORD reafirma sua missão de informar, entreter e conectar pessoas, fortalecendo diariamente a relação de confiança construída com o público, parceiros comerciais e anunciantes.