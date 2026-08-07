Coritiba x Chapecoense: TV Leste RECORD transmitem o jogo neste sábado (8) Partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão começa às 20h para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste Portal R7

Duelo verde pelo Brasileirão! Coritiba e Chapecoense se enfrentam neste sábado (8), com transmissão exclusiva da TV Leste para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais e pela RECORD na TV aberta para todo o país, a partir das 20h. O confronto, válido pela 22ª rodada do campeonato, também será exibido pelo R7.com e pelo RecordPlus.

A transmissão terá narração de Cleber Machado e comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, além da apresentação de Paloma Tocci e Bruno Laurence. Direto do gramado do Estádio Couto Pereira, os repórteres Karen Meneghim e Jean Brandão acompanharão todos os detalhes da partida.

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Como chegam as equipes?

No meio da tabela, o Coritiba ocupa a 11ª colocação, com sete vitórias, seis empates e oito derrotas em 21 jogos. O Coxa-Branca soma 27 pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro clube dentro da zona de classificação para a CONMEBOL Libertadores, e cinco a mais que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.

Já a Chapecoense é a lanterna da competição e precisa reagir para evitar o descenso à Série B na próxima temporada. A equipe catarinense tem apenas 16% de aproveitamento em 20 jogos, com uma vitória, sete empates e 12 derrotas. É o time que menos marcou gols no campeonato (19) e o que mais sofreu (41).

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Não perca! Coritiba e Chapecoense se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão neste sábado (8), às 20h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 19h30, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.