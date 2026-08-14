Mirassol x Flamengo: TV Leste RECORD transmite o jogo neste domingo (16) Partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão começa às 18h para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

Domingo (16) é dia de duelo entre paulistas e cariocas nas telas da TV Leste RECORD! A emissora exibe, com exclusividade na TV aberta, para todo o Leste e Nordeste de Minas, e a RECORD para todo o país, a partida entre Mirassol e Flamengo, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h. O confronto também será transmitido no R7.com e no RecordPlus.

O time da RECORD já está escalado para a cobertura: Cleber Machado será o narrador e terá ao seu lado os comentaristas Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. A apresentação será de Paloma Tocci e Bruno Laurence, enquanto os repórteres Alexandre Oliveira e Gabriela Marino estarão no Estádio Maião trazendo todas as informações em tempo real.

‌



Mirassol

Após 21 jogos disputados no Brasileirão até aqui, o time do interior paulista soma seis vitórias, cinco empates e dez derrotas, totalizando 23 pontos, apenas um a mais que o Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Depois de uma sequência de duas vitórias e um empate, o Mirassol foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1, fora de casa, na rodada passada. Com o resultado negativo, o Leão foi para a 15ª colocação.

‌



Flamengo

O Rubro-Negro ocupa a vice-liderança do campeonato e tem 66% de aproveitamento. A equipe está a seis pontos do líder Palmeiras, mas com uma partida a menos, e chega embalada por uma sequência invicta de cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Dono do melhor ataque da competição, o Flamengo já marcou 39 gols no Brasileirão. Do total, 12 foram feitos pelo atacante Pedro, vice-artilheiro do torneio, atrás apenas de Viveros, do Athletico-PR, que tem 14 gols.

‌



Não perca! Mirassol e Flamengo se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão neste domingo (16), às 18h, na tela da TV Leste RECORD. O pré-jogo você acompanha pelo R7.com e RecordPlus, a partir das 17h30, e na sequência tem transmissão exclusiva nas plataformas digitais com o Desimpedidos.